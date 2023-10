El pasado domingo de elecciones, se registró una llamativa situación en el local partidario de Juntos por el Cambio, ubicado en Avenida Ameghino, casi 25 de mayo.

En la ocasión, se vieron involucrados el reconocido vecino Juan Domingo Crettón y el intendente de Esquel, Sergio Ongarato.

La situación comenzó con un cruce de palabras que generó que Crettón, reaccione de mala manera agrediendo verbalmente al mandatario municipal. El momento fue captado por la cámara de un celular y luego comenzó a viralizarse.

En la mañana de este martes, el propio vecino se acercó a Red43, con el fin de pedir disculpas no solo a Sergio Ongarato, sino también a toda su familia. Al explicar lo ocurrido, manifestó que "iba caminando por el lugar cuando saludé a mi amigo Mario y el intendente se exaltó y me dijo que iba a terminar preso por hacer videos"; esto, generó la reacción de Crettón, quien arrepentido, pidió perdón a la familia del mandatario y agregó que "no se preocupen; tengo prohibición de acercamiento a su familia y la Justicia sabe que la voy a cumplir; son dos meses. Tampoco me voy a acercar a la Municipalidad".

"Ese día no estaba bien. Yo estoy cursando un tratamiento psiquiátrico y tuve un brote en ese momento. No le voy a faltar el respeto nuevamente; voy a cumplir todas las normas de convivencia"

Y en este contexto, solicitó a la población que no compartan el video, ya que no le hace bien a Esquel: "En este momento difícil que estamos pasando en la familia Crettón con el tema de mi sobrino, tenemos que esquivar la violencia".