El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, acompañó este martes por la tarde la presentación del balance de gestión en materia económica, que realizó el ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena. En línea con lo anunciado días atrás por el mandatario provincial en diálogo con la prensa, el propósito es avanzar con los informes a través de las distintas áreas gubernamentales, que comenzaron en julio con la cartera educativa.

“Todo esto que estamos presentando hoy fue posible gracias a la eficiencia y el fortalecimiento gubernamental establecido por el gobernador Mariano Arcioni”, resaltó Oscar Antonena explicando que “a través de propuestas que permitieron una planificación y gestión eficiente de las partidas pudimos presentar el primer presupuesto con perspectiva de género en la historia del Chubut; alcanzamos la estabilidad y permanencia de la planta laboral activa y monitoreo de los ingresos del personal al Estado, con la formalización a planta permanente de más de 8.500 agentes, un superávit económico de 2021 a 2023, y todo esto tras dos años consecutivos de presupuesto reconducido” haciendo referencia al 2018 y 2019.

Reordenamiento de las cuentas públicas

El ministro también hizo referencia a la reestructuración del BOCADE en proyección 2020 -2030, destacando que en este tiempo “se mantuvo el crédito reputacional de la Provincia en el mercado local e internacional y evitamos la cesación de pagos en un contexto de caída de la recaudación general por la pandemia ocasionada por COVID, y todas las consecuencias negativas de una cesación: captura de regalías, aceleración de todas las deudas, costas a cargo de la Provincia y perjuicio reputacional”.

Asimismo, Antonena remarcó que las cuentas públicas se reordenaron, “liberando fondos que habilitaron la normalización del Estado, cumpliendo con los parámetros de sostenibilidad y sustentabilidad”.

Desarrollo y modernización de Chubut

La presentación continuó con el desarrollo de importantes programas y proyectos financiados por diferentes organismos de crédito, reflejando un verdadero acompañamiento integral a los chubutenses. Entre ellos, el ministro destacó el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP IV) por u$s 6.2 millones; el Programa de Mejoramiento de Gestión Provincial (PMPG) por u$s 2.8 millones; el Programa de Desarrollo de Cadena Caprina (PRODECCA) por $31.6 millones; el Programa de Apoyo a la Asistencia Provincial en Emergencia (CAF) por u$s 1 millón; el Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales (PRODISM) por $79.5 millones y la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) por u$s 3.3 millones, registrando así una ejecución de proyectos por u$s13.3 millones y $111 millones respectivamente.

La presencia del Estado chubutense a través de políticas de desarrollo en territorio con recursos propios también fue un eje principal en la exposición. Allí se repasaron las inversiones en obra pública por más de $10.400 millones: Interconectado Camarones – Garayalde, Interconectado Coihue, protección del Hospital Alvear, edificios educativos; obras de Salud por más de $6.500 millones; más de $2.500 millones de aportes para comunas y municipios en 2023.

Se sumaron a esto el incremento bianual de asignaciones familiares, la implementación del Sistema de Liquidación de Sueldos para toda la Administración Pública por más de $1.500 millones; los más de $300 millones para el año 2023 en relación a la Ley de Turismo.

La reestructuración del BOCADE en el 2020, con un ahorro de u$s169 millones entre 2021 y 2023, la disminución del stock de deuda dolarizada: u$s 1.505 millones en 2019 versus u$s 893 millones en 2023, el impulso al sector productivo provincial a través del subsidio de tasa para créditos por $11.000 millones otorgados a través del Banco Chubut y Banco Nación y el financiamiento al sector público a través de operatorias de Leasing que permitieron la adquisición histórica de más de 250 móviles policiales fueron ítems prioritarios en la exposición del ministro.

Cancelación de deudas y acuerdos en proceso

En un recorrido por los cuatro años del balance, Antonena expresó que “en 2021 se cancelaron las obligaciones salariales con el pago de un total de quince masas; se realizaron acuerdos de pago con grandes proveedores del Estado, como YPF por u$s9.2 millones, ART por $3.500 millones, TICADEP por $1.337 millones, Genneia por $400 millones, así como también se encuentran en proceso acuerdos con CAMMESA, Telefónica y ARSAT”.

“También cancelamos la deuda corriente con la Obra Social, con seis meses de atraso en 2019 y actualmente se paga de 30 a 60 días” añadió Antonena, enfatizando que “no hay que olvidar que cancelamos la deuda histórica con ISSyS, abonando el déficit previsional en forma mensual según lo dispuesto por Ley en septiembre de este año por $2.000 millones”. Por último, en este punto, remarcó que la deuda flotante dolarizada al 2019 era de u$s 13 millones; siendo en la actualidad de u$s600 mil.

Situación financiera

En las diapositivas expuestas, se pudo reconocer que en el 2020 la proyección anual arrojó un déficit cercano a los $23.000 millones, equivalentes al 40% de los ingresos estimados y la masa salarial representaba casi el 100% de los ingresos de libre disponibilidad. Este escenario no contenía incrementos de las erogaciones correspondientes a ajustes salariales anuales, las deudas del ISSyS, TICADEP y proveedores, por un monto estimado de $32.879 millones. El stock de deuda dolarizada alcanzaba los $1.505 millones, principalmente por BOCADE.

Además, la disminución de la actividad por la pandemia de COVID-19 impactó directamente en la recaudación provincial, donde el hecho de mayor relevancia se registró en mayo del 2020 con un escenario de precios del barril de petróleo que alcanzó valores cercanos a u$s15.

Gracias a un Estado Provincial que tiene mayor capacidad de solvencia y de negociación con proveedores a raíz de los acuerdos alcanzados, se pudo llegar al escenario del 2023 con incrementos de la movilidad jubilatoria, y de Asignaciones Familiares, continuidad de los pagos correspondientes a deuda pública en pesos y dólares, con la ART al día, y una importante asistencia a municipios y comunas.

Si bien el déficit es de $2.872 millones, representa menos del 1% de los ingresos de libre disponibilidad; y la masa salarial representa el 99% de los ingresos de libre disponibilidad. Cabe mencionar que la gestión actual logró una recomposición salarial del 107% de la masa salarial anual en el 2023, la cancelación del déficit previsional, y contempla la provisión de financiamiento para obras de infraestructura, salud y educación, así como también una histórica provisión de unidades móviles a la Policía del Chubut. Se disminuyó la deuda dolarizada a u$s893 millones en comparación a los u$s1.505 millones de 2020, con una sustentabilidad y sostenibilidad con Nación y bonistas internacionales.

Autoridades e invitados especiales

El acto, transmitido para toda la provincia a través de Canal 7 – Televisión Pública del Chubut, tuvo lugar en el Auditorio “Héroes de Malvinas” en el Ministerio de Educación de la capital provincial, y contó con la participación de los subsecretarios de Coordinación Financiera, Julián Galende y de Gestión Presupuestaria, Rita Cárdenas; y equipo Ministerial; ministros del gabinete provincial; el Directorio del Banco del Chubut; diputados y diputadas provinciales; los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez y Ricardo Napolitani; titulares de entes autárquicos, y representantes de las Cámaras de Turismo, de la Construcción, de Pesca, y de Comercio de la Provincia, como así también de la FECH, de CIMA, de la Compañía de Riego, del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, del SITRAVICH; de UPCN; de PAE; empresarios.

Asistieron también la intendenta de Camarones, Claudia Loyola; de Paso de Indios, Mario Pichiñán; de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; de Rawson, Damián Biss; y de 28 de Julio, Adriana Agüero, junto a los jefes comunales de Lagunita Salada, Omar Ancamil; y de Paso del Sapo, Víctor Candia.