El empresario hotelero Walter March se cruzó de carril y colisionó contra un vehículo donde viajaba una familia de Caleta Olivia. Los cuatro integrantes, entre ellos dos nenas de 8 y 10 años, fallecieron a causa del impacto. Se inició la audiencia previa al juicio oral



Enrique García viajaba junto a su hermana Eva y sus dos hijas, Macarena y Alma, de 8 y 10 años, de vacaciones a Puerto Madryn. Nunca llegaron. Una camioneta se cruzó de carril y los chocó de frente en la Ruta 3. El vehículo era conducido por el empresario hotelero Walter March (55), a quien el fiscal Alex Williams acusa de “cuádruple homicidio culposo agravado” y sostiene que conducía con “exceso de velocidad, violación de las normas y conducción imprudente”.



Estefanía Soledad León, mamá de las nenas fallecidas, se constituyó como querellante con la representación de la abogada María Carolina Sotomayor y acompañaron la acusación de la Fiscalía. March, por su parte, es patrocinado por el abogado penalista Fabián Gabalachis, quien en la audiencia no tuvo oposición sobre el hecho, pero objetó la calificación legal.



La jueza Marcela Pérez Bogado presidió el inicio de la audiencia “preliminar”, que es la etapa previa a que la Oficina Judicial fije el tribunal interviniente y la fecha de inicio del juicio oral y público.



“Se trata de una conducta irresponsable en su máxima expresión, una flagrante transgresión al deber de cuidado que impone la conducción de un automotor, que ha provocado un daño inmenso, irreparable, como es quitarle la vida a una familia entera, no solo a quienes físicamente ya no están, sino también a la que queda, cuya existencia futura llevará la indeleble marca de un dolor indescriptible” afirmó el fiscal jefe Alex Williams en su escrito de acusación.



“El motivo que se puede inferir es el apuro, probablemente para llegar 5, 10, quizás 15 minutos antes a la ciudad de Trelew. Pero el apuro de un irresponsable que conduce temerariamente su vehículo y mata a una familia entera merece un mayor reproche, y ese mayor reproche no solo cabalga en la pluralidad de muertes, sino que para llegar a ese desenlace atravesó una pluralidad de actos violatorios de las normas del manejo prudente de un vehículo automotor (exceso de velocidad, cruzarse de carril en zona prohibida)”, sostienen los fiscales.



El fatal choque ocurrió en la Ruta 3 que conecta a las ciudades de Trelew y Puerto Madryn el 10 de febrero de 2022 a las 22.35 horas. El empresario viajaba en una camioneta Ford Ranger, mientras que una familia proveniente de Caleta Olivia se trasladaba en un Volkswagen Gol. En ese momento, según relata la Fiscalía en su acusación, “el imputado invadió antirreglamentariamente el carril contrario al realizar un sobrepaso, en un lugar no habilitado para dicha maniobra, con expresa prohibición de adelantamiento por la existencia de la reducción de la calzada. La maniobra se realizó de noche a la finalización de una curva, lo que implicó que el impacto se produjera en un punto con menor posibilidad de visualizar la existencia de otro vehículo circulando en sentido contrario, haciéndolo además por encima de la velocidad permitida”.



Los cuatro ocupantes del Gol Trend fallecieron de manera inmediata. La familia se dirigía desde Caleta Olivia a Puerto Madryn a pasar el fin de semana. Se trató de Enrique García, de 46 años; Eva García, de 38; Aitana Macarena García León, de 10 y de Alma Morena García León de 8.

Fuente: Ministerio Público Fiscal (Puerto Madryn)