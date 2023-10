El secretario general del SOEME y ZO, Antonio Osorio, en conferencia de prensa se refirió a las negociaciones salariales con el municipio.

En este marco, dijo que "las ofertas que hay son irrisorias".

"Los trabajadores también somos parte de una gestión. A veces uno va tratando de ayudar, colaborar, las gestiones pasan pero nosotros quedamos. No nos gusta que nos lleven a esta situación, donde planifiquen un ajuste y nos digan que ahora no hay plata", sostuvo.

Además, el dirigente sindical se mostró preocupado porque sin aumento salarial para los empleados municipales también se ven perjudicados otros sectores como el comercio. "Los comerciantes viven de los recursos que nosotros dejamos acá, todo lo que ganamos lo dejamos acá´", sostuvo.

Asimismo, destacó que "Provincia podría haber mandado un Aporte del Tesoro Provincial y no lo hizo, hay mucha mezquindad en eso".

"Hay cuestionamientos a algunos actores, en cuanto a la Cooperativa, al cementerio y ahora nos llevan a un conflicto para generar una cortina de humo para que no se hable de lo que pasa en Esquel. Hay personas que lo único que les interesa es juntar dinero", sostuvo.

Respecto al contexto político actual y de cara al balotaje del 19 de noviembre, el dirigente sindical indicó que brindará su apoyo a Sergio Massa.

"No es que nosotros vamos a apoyar a Massa porque las rutas están bien o no hay entongue en la política; lo votamos porque queremos mejorar el estado, no lo queremos destruir, queremos mejorar este sistema pero siempre dentro de la Democracia", concluyó.