La elección del último domingo y las posteriores situaciones políticas en cuanto a los acuerdos dentro de Juntos por el Cambio, ha dejado una serie de coletazos a nivel nacional, pero dentro de la provincia y en Trelew, nadie se decide por cual decisión tomar o inclinarse.

Una de las voces autorizadas es la del referente del FRACh, Orlando Vera, quien manifestó: "Son posiciones que no tienen que ser tomadas tan a la tremenda, individuamente los partidos no han tomado esa posición, ya lo veníamos analizando y viendo que en la práctica se iba a dar una libertad de acción. Lo que hay que poner en claro acá es que los ciudadanos tienen que elegir por dos acciones que no son las nuestras, no nos sentimos contenidas por ninguna de las dos".

Además, Vera indicó que "el radicalismo lo ha hecho informalmente, nosotros ya veníamos analizando esta situación, pero también entendemos las posiciones de las personas que quieran votar a una u otra opción o no votarlas por sus motivos y me parece que son válidas".

Por su parte, Martín Luna, edil electo de Trelew, bajo los lineamientos del PRO, comentó: "Estamos muy atento a los informes, es minuto a minuto lo que va pasando, creo que hay un termómetro que se está mostrando en la gente, a partir de ahí cada candidato irá viendo la idea, la de muchos es gobernar y terminar con ciertos periodos o darle continuidad".

"Le digo a la gente, que por todos lados se está escuchando que voten en blanco, yo en este momento no tengo realmente una postura porque soy muy orgánico en cuanto a lo que es el partido, hoy pertenezco a Juntos por el Cambio y dentro de ahí al PRO", añadió Luna.

En ese sentido, Luna llamó a que todos vayan a votar, que se acerquen a las urnas porque "es el único momento para poder expresarnos, si ponemos un voto en blanco no podemos hacerlo, y si las reglas nos llevaron a un ballotage, después modifiquemos las reglas electorales, pero hasta hoy es eso lo que tenemos y hay que protegerla, pero mi mensaje es no voten en blanco".