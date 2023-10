La noche del jueves fue realmente un calvario para quienes necesitaban cargar combustible en la ciudad de Esquel.

A la vera de la Ruta 259 se generaron dos grandes filas de vehículos para cargar gasoil y nafta.

En el lugar, los presentes no tenían otra opción que mantener la paciencia; algunos dialogaron con Red43 a pesar de estar unas cuatro horas esperando.

"No se a que se debe esta escasez de combustible. No se si es una psicosis que la creamos nosotros o realmente no hay combustible. Llevamos una semana así, dependemos del combustible para trabajar", aseguró José, transportista de la zona.

"Vinimos al Campo de Tulipanes y nos topamos con la escases de combustible. Estamos esperando hace 4 horas; es incómodo estar en la camioneta, somos varios y el frío nos hace mal. No la estamos pasando bien", aseguró Martina, quien junto a otros 4 acompañantes llegaron desde Tucumán.

"Estoy acá hace 5 horas; es indignante, el combustible es esencial para la gente y para los que vinimos de afuera", expresó Miguel, otro de los afectados.