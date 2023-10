Luego de su visita a la Unión Industrial Argentina (UIA), el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, reiteró que la crisis por la falta de combustible está resolviéndose. “De golpe aparecieron los camiones. Por más que intenten forzar un aumento del 20 o 40 por ciento, no lo voy a permitir”, aseguró cuando salió del encuentro con los industriales.

En ese contexto, se pudo saber que el gobierno buscará que los combustibles aumenten desde mañana alrededor del 5 por ciento, “dentro del esquema de Precios Justos”, según destacaron fuentes oficiales. Las precisiones sobre este incremento se conocerán mañana tras una reunión entre las petroleras y el ministerio de Economía.

“Por más que intenten forzar un aumento de 20 o 40 por ciento, no lo voy a permitir”, dijo Massa en la UIA. “Entre 5 empresas petroleras y 40 millones de argentinos, voy a elegir a los 40 millones”, aseguró. Y agregó que “el otro candidato dijo que la solución era liberar precios; con lo que propone Milei, el litro de nafta saldría $800 y no $320″. El acuerdo de precios por los combustibles vence esta noche.

Massa está convencido de que las empresas stockearon la nafta. E insiste con la idea de que la Argentina batió el récord de refinamiento y justo se produjo el corte de abastecimiento. “Se habla de los barcos, y yo lo que les quiero decir es que lo que se importa es diésel, no nafta común, no nafta premium. Esa se produce en la Argentina. Y de golpe aparecieron los camiones”, expresó.

“Las empresas petroleras tienen que saber que nosotros somos felices cuando aumentan sus exportaciones, somos agradecidos porque generan divisas para la Argentina, pero que no pueden llevarse puesto el bolsillo de los argentinos. Entonces, así como existen valores de adecuación alrededor de otros precios, también, lo tenemos que hacer alrededor del combustible, que es un insumo básico en la vida de la gente”, agregó Massa ante periodistas.

Antes, en la reunión con los industruales también habló del tema. “Bajé impuestos para mantener precios, bajé impuestos para las exportaciones, les di libre disponibilidad de divisas, tipo de cambio de intervención para exportaciones... La compañía es una, no me la pueden separar los mercados. Subieron la rentabilidad y me pulsean para ver cuánto de abastecimiento local y cuánto internacional. No. Bajamos la palanca y empezamos de vuelta”, les dijo, palabras más, palabras menos, a los miembros de la UIA.

Fuente: Infobae.com