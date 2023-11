El Día Mundial de la Acuarela se celebra el 23 de noviembre, fue una iniciativa del Maestro Alfredo Guati Rojo, en el año 2001, con la finalidad de unir a todos los países a través de esta técnica, así como a los pintores que la practican y al público interesado en ella.

En Red43 dialogamos con Ángeles Mellana, una joven artista visual oriunda de Piedritas, en el partido de General Villegas, provincia de Buenos Aires y que implementa la técnica en nuestra ciudad.

Ángeles llegó a la ciudad de Esquel y se le abrieron puertas para poder dar clases en varios hogares y actualmente, enseñando en la Asociación Galesa. Desde el mes de marzo se encuentra en nuestra ciudad y se muestra muy contenta con la cantidad de alumnos que se han sumado a sus talleres y con el recibimiento de la gente.

"Siento que me llevo el cariño de mis alumnos y eso es muy gratificante"

"Acá lo que más funcionó es la acuarela; yo doy acuarela botánica y enseño a los principiantes y a quienes ya saben las técnicas; de lo básico a lo más complejo", destaca, agregando que "hay muchas técnicas con el agua; es un lindo espacio y muchos lo consideran como algo terapéutico".

"Me gusta pintar flores; tuve la suerte de venir el año pasado a la Patagonia y me encontré con la Mutisia; me encantó. También me gusta dibujar y pintar el cardo", asegura, con la idea fija de volver.