Se realizó un acto en el recinto de la Honorable Legislatura Provincial con un importante marco de asistentes que acompañaron al gobernador y vicegobernador electo, como así también a los futuros diputados y diputadas provinciales.

En el marco de la jornada, el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, dialogó con la prensa y se refirió a diferentes necesidades de la provincia, destacando cómo piensa trabajarlas de cara a su gestión.

En primer lugar, señaló que "el primer día como gobernador vamos a llamar a una extraordinaria para que la legislatura labure durante todo el mes de enero".

"Me preocupa que haya más de cinco mil familias que no estén trabajando. Algunas siguen cobrando porque tienen una remuneración en blanco todos los meses", dijo Torres y señaló que "sino laburan no cobran ni comen".

"Hay que tener un mecanismo aceitado para que estas discusiones se den siempre en el marco de priorizar el laburo", remarcó.

Por otro lado, adelantó "vamos a hacer mesas sectoriales en hidrocarburos, pescas, sector ovino. Hay que dar una pelea real contra la pesca ilegal. Ahí tenemos un aliado estratégico que es la Embajada de Estados Unidos".