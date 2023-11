Solo hace falta dar una vuelta por la avenida San Martín, en el centro, para entender la magnitud de lo que ocurre por estas horas en Ushuaia. Miles y miles "rengueros" que arribaron en las últimas horas (más otras tantas que se espera que lleguen mañana) transformaron la fisonomía de la ciudad en el extremo sur del país y eso obligó a las autoridades a tomar medidas, como la habilitación de zonas especiales para acampe, la instalación de puestos de comida ambulante, baños públicos y el refuerzo de medidas de seguridad.

Pero la alegría de la música mutó en preocupación. Es que la sorpresa por el anuncio de que una banda tan popular elija esta zona del país para realizar el show empezó a generar pánico: un audio viral comenzó a recorrer los celulares de los fueguinos con anuncios de saqueos, robos en supermercados y también robos a turistas, entre otros desmanes.

Hasta el propio presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica, José Recchia, admitió que Ushuaia no estaba preparada para esta ola de visitantes. Es que por estas fechas ocurre el “Encuentro de Rodanteros Motorhome – Campers” y el “Encuentro Internacional de Motoviajeros del Fin del Mundo”, dos eventos que, según dicen, convocan a mucha gente. A eso se le suma la llegada de dos cruceros repletos de turistas.

Ante una hotelería desbordada, desde hace más de una semana se debieron habilitar espacios especiales en distintos puntos de la ciudad para albergar a los seguidores particularmente de La Renga, quienes por vía terrestre, aérea y hasta en balsa llegaron en muchos casos solo con una carpa y ropa de abrigo para resistir el clima austral al aire libre en algún camping.

De hecho fue en uno de esos campings, conocido como Valle de Andorra, donde el miércoles por la noche una pelea entre varias personas terminó con heridos que debieron ser trasladados al Hospital Regional.

Según se pudo saber en diálogo con distintos comerciantes de la ciudad la situación está controlada, pero eso no quita la intranquilidad de los vecinos: "Muchos están medios asustados por lo que pueda pasar, la gente no está tranquila. Imaginate que es una ciudad chica y no estamos acostumbrados a este tipo de cosas", cuenta Andrés, dueño de una famosa chocolatería.

.Los viajeros se lanzaron a aventuras impredecibles que incluyeron soportar los vientos patagónicos por cientos de kilómetros y cruzar el Estrecho de Magallanes en balsa a través de Chile, para regresar a la Ruta Nacional Nº3 al norte de la ciudad de Río Grande y continuar hasta Ushuaia, atravesando antes el paso más austral de la Cordillera de Los Andes. Una verdadera travesía que para los fanáticos del grupo poco importó con tal de llegar al lugar.

Según publica el Diario Clarín, por recital se espera para la noche del sábado y se realizará en proximidades del hangar de la Base Aeronaval de Ushuaia, junto a la pista del antiguo aeropuerto de Ushuaia y a orillas del Canal Beagle.

En la previa del hubo una polémica por el gasto que implicó para la ciudad la llegada de la banda de rock. El intendente Walter Vuoto utilizó $60 millones de fondos públicos municipales para que se lleve adelante el espectáculo, según quedó registrado en el contrato que se conoció.

Pero la preocupación de los fueguinos se extenderá más allá del show. Es que algunos ya especulan que los visitantes se podrían quedar por tiempo indeterminado en la ciudad. "Muchos llegaron sin nada, en carpa, y ni siquiera tienen pasajes de vuelta ni forma de volver ¿cuánto tiempo los vamos a tener acá?", se preguntaba una mujer.

Diario Nuevo Día y Clarín.