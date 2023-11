El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste, que conduce Antonio Osorio, acordó con el intendente Sergio Ongarato un paliativo para los trabajadores municipales ante los elevados índices inflacionarios y la imposibilidad material por falta de recursos del municipio para otorgar aumentos a los sueldos básicos y asumir compromisos en los próximos meses que a la fecha no están garantizados.



En este marco las partes acordaron un bono no remunerativo por la suma de 60 mil pesos para el personal de planta permanente, planta temporaria y personal con modalidad de horas cátedras, dependiente de la Municipalidad de Esquel. Así mismo se contempla el pago a personal con contrato de locación de obras y de servicios.



El mismo será pagadero en dos cuotas de 30 mil pesos cada una. La primera cuota se abonará el 7 de diciembre de 2023 y la segunda el 10 de enero de 2024. El pago al personal con modalidad de horas cátedras se hará en forma proporcional a la cantidad de horas.



Las partes también acordaron otorgar un bono a los jubilados municipales por la suma de 60 mil pesos a pagarse en dos cuotas en las mismas fechas que el pago del personal de planta.



En el acta, SOEME y ZO dejó constancia de que el presente acuerdo se da en un contexto de transición de autoridades, falta de recursos y desordenes en la macro economía del país, lo que no implica la resignación a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores o a retroceder en el derecho a cobrar un sueldo digno, sino la asunción de una actitud responsable y madura frente a la imposibilidad material de obtener lo deseado en esta oportunidad, pero con la convicción de que se hará lo posible para recuperar, en un tiempo breve, las diferencias salariales pendientes y las que se vayan a producir.



Cabe mencionar que este acuerdo cuenta con el consenso del intendente electo Matías Taccetta, quien estuvo presente en la última reunión realizada entre las partes en el despacho de Intendencia y aceptó que el mismo se efectivizará comenzado su mandato.