El concejal electo por el Partido Justicialista, Fernando Raposeiras, en diálogo con Red43 se refirió a las expectativas sobre la sesión preparatoria de cara a la asunción del nuevo cuerpo legislativo el 8 de diciembre.

"Se ha definido todo, esperemos el beneficio de la población, más allá de estar de acuerdo o no con el voto emitido, la gente no se equivoca y si eligió lo que eligió es porque la propuesta que nosotros aportamos no era lo suficientemente convincente para que nos votaran", sostuvo,

Asimismo, destacó que la asunción será el próximo 8 de diciembre. "La expectativa es trabajar en consenso. Somos un bloque minoritario, seremos oposición, pero intentaremos ser una oposición constructiva", señaló.

"Creo que por la conformación de los bloques vamos a poder tener diálogo y llegar a consensos, y acompañar lo que es conducente y lo que consideremos que no es apropiado no lo acompañaremos", agregó.