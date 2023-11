Un hombre que abusó de su hijastra desde que tenía 13 años podría pasar 25 años preso de acuerdo al pedido de la fiscalía. El fallo se conocerá hoy por la tarde. En los tribunales penales de Comodoro Rivadavia fue donde se realizó la audiencia de debate de pena en el juicio donde el sujeto (cuyo nombre se mantiene en reserva para preservar la identidad de la víctima) fue hallado penalmente responsable de abuso sexual intrafamiliar y corrupción de menores.

Durante el debate de pena, la Fiscalía como parte acusadora planteó que teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes del caso solicita la pena de 25 años de prisión. Mientras, la defensa pidió el mínimo de la escala penal, 10 años. Finalmente, los jueces del tribunal pasaron a deliberar y hoy por la tarde se dará a conocer el veredicto de pena.

Hay que recordar que el 16 de noviembre el tribunal declaró a J.P.R.C. autor penalmente responsable de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido contra una menor de 13 años y por la convivencia preexistente, al menos dos hechos en concurso real, abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra una menor de 13 años aprovechando la convivencia preexistente en calidad de autor, al menos dos hechos en concurso real; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra una menor de 18 años, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores, agravada por haber sido cometido contra una menor de 13 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente en la modalidad de delito continuado, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal”.

La fiscal se refirió en su alegato a la declaración de responsabilidad penal del imputado, la escala penal en la que la fiscalía va a mensurar es la de 10 años de mínima y máxima de 50 años de prisión. Los agravantes mencionados por la fiscal fueron la naturaleza de la acción, el vínculo entre la víctima y el imputado: era su padrastro. También por la pluralidad de hechos y la naturaleza de los mismos, y su extensión en el tiempo, 12 años. Abusos crónicos progresivos que la convirtieron en un objeto. Asimismo, por la extensión del daño causado, que data cuando la víctima tenía 16 años de edad y perdura hasta la fecha, con daño en la salud psíquica y física de la persona. Se alteró el desarrollo sexual de la víctima y la conformación de su personalidad, agregó la fiscal en su alegato. "Todas estas circunstancias agravan el injusto penal y nos permiten alejarnos del mínimo de pena", sostuvo.

A la vez, la fiscal consideró como atenuante la carencia de antecedentes penales de J.P.R.C. Así, por el principio de dignidad humana, de proporcionalidad y de culpabilidad; también por prevención especial la fiscal solicitó se le imponga la pena de 25 años de prisión al condenado.

El defensor en su alegato se refirió al concepto que dejó el alegato fiscal, que “alguien que hizo algo en la vida, no se pude recuperar”. La naturaleza de la acción y la diferencia de edad no puede ser considerada como agravante, sostuvo el defensor. La pluralidad de hechos y el daño no lo discutió. La falta de antecedentes penales tiene que ser merituado para la imposición de pena, subrayó. Solicitó por todo ello el mínimo de la escala penal, 10 años de prisión.

