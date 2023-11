En el Centro Casino – Rama Juego de la ciudad de Mar del Plata, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, participaron de un seminario junto a más de 250 jubiladas y jubilados. Allí dialogaron sobre sus experiencias de vida, compartieron sus miradas sobre la realidad local y la importancia de un Estado presente que los acompañe con políticas de seguridad social.

En ese contexto, Massa expresó: “Hay más de 7 millones en Argentina que son jubilados y pensionados del sistema de ANSES, y quedan 20 mil que son de las AFJP que son la muestra de qué pasaría en la Argentina con los jubilados y jubiladas si vuelven las AFJP”.

“Le pedí a Fernanda que trabajemos juntos en una solución para ir a buscar desde ANSES a esos 20 mil argentinos que cayeron víctimas del sistema de AFJP, pasarlos a ANSES y darles el derecho de una jubilación digna como la que merecen”, agregó.

“Yo creo que cada vez que haya un abuelo y una abuela que necesite de la protección de la seguridad social en la Argentina, nosotros tenemos que ir al abrazo”, expresó el ministro.

En esa línea, Raverta se dirigió a los jubilados presentes: “Ustedes hicieron en su historia personal lo que nosotros sentimos que hay que hacer en la Argentina; atravesar los momentos difíciles para recuperarse y salir adelante. Es momento de recordar que en los '90 hubo quien decidió que las jubilaciones dejen de ser del Estado y privatizó el régimen previsional en la Argentina; por eso hay cerca de 15 mil personas que hoy están jubiladas con una ex AFJP y cobran menos de 20 mil pesos, o incluso 500 pesos por mes, porque en ese momento les dijeron que tenían la libertad de elegir y les hicieron el cuento de que lo privado era lo mejor”.

“Pero es el Estado el que estuvo ahí cerquita cuando hombres y mujeres trabajadores informales no podían salir de la casa y había que darles un refuerzo; el que otorga un bono cuando el aumento con la fórmula de movilidad no es suficiente, el que da una obra social como el PAMI. Nosotros creemos que el Estado no reemplaza el esfuerzo, pero sí lo acompaña, por eso es fundamental un Estado presente que, como hace ANSES, se ponga en el lugar del otro. Eso es lo que queremos que siga ocurriendo”, concluyó Raverta.

De esta manera, el ministro de Economía de la Nación se refirió a las más de 15 mil personas que siguieron en manos de las compañías de seguro o ex AFJP por el tipo de contrato al que habían adherido en su momento y que cobran por debajo de la mínima, en promedio, 20 mil pesos por mes. Incluso, algunos de ellos tienen rentas de menos de mil pesos mensuales, pero, al generarse este complemento, podrían alcanzar el haber mínimo garantizado por el Estado nacional que actualmente es de 124.460 pesos.