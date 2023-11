Los trabajadores y trabajadoras de la Legislatura Provincial, nucleados en el gremio APEL, llevaron adelante una medida de fuerza, la cual impidió que se dsarrollara la sesión legislativa correspondiente al martes 7 de noviembre.

El titular del gremio, Ángel Sierra manifestó: "Teníamos unos temas pendientes que tratar con las autoridades de la casa, los cuales venimos trabajando hace ya un año y medio, que es recategorización y reubicación de personal de planta permanente en distintos sectores. Se estuvo trabajando en paritarias, lo estuvimos hablando con las autoridades y en realidad estaba todo prácticamente cerrado".

"Hoy era un tema a tratar en la sesión y nos encontramos con la novedad de que no querían tratar este tema, asique hice una asamblea y decidimos con el personal estar en estado de asamblea permanente con una retención de servicios por el momento hasta ver si podemos llegar a un acuerdo como el que teníamos hasta el día de hoy", comentó Sierra.

El gremialista aclaró que "acá no se está hablando de ingreso de personal, sino de reubicaciones de personal con categorías vacantes, con gente que hace muchos años está subrogando un cargo y ya es hora de que realmente accedan a que esos cargos sean propios de ellos".

Sierra sostuvo que "no hay consenso dentro del personal político o de las autoridades políticas para llevar adelante esto. No es de todos, hay algunos que no quieren acompañar".

Por último, Ángel Sierra indicó que la situación seguirá hasta este miércoles y "veremos si podemos destrabar esto y llegar a un entendimiento para que esto se pueda normalizar".