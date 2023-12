El domingo pasado se incendió la peluquería "Darío, salón unisex", ubicada en 25 de mayo al 300 entre calle Chacabuco y Avenida Ameghino.

Se incendió una peluquería de Esquel (red43.com.ar)

El dueño del local, Darío Moreno, dialogó con Red43 y comentó que domingo a las 18:45 hs recibo un llamado de la policía de Esquel alertándole que su local se estaba prendiendo fuego.

"El lunes fue lo más angustiante emocionalmente cuando entré, del olor a hollín que había", expresó Moreno y manifestó: "Toda la parte eléctrica está muy bien, han roto la banderola y han tirado algo. Fue intencional, lamentablemente no hay cámaras".

Moreno destacó la colaboración del personal de la Policía de Esquel y de Bomberos Voluntarios que intervinieron en el siniestro, como así también de, "hermanos de la iglesia y gente amiga" que ayudaron a limpiar.

"El material humano que Esquel tiene es excelente, me sobrepasa, gente no me conocía me están ayudando", resaltó Darío Moreno.

En este sentido, Moreno señaló que sus hijos realizaron publicaciones en las redes sociales con el fin de recibir colaboraciones para construir la peluquería.

"La gente de Esquel ha sido muy fiel, eso sobrepasó la angustia", concluyó.