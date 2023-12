Tal como lo reflejó el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el país "no vive una crisis de actividad económica, sino de estabilidad"; por lo tanto, la crisis que vienen atravesando las pymes de Chubut no comenzó este año, ni el otro.

Según indicaron mediante un comunicad, "los desajustes vienen desde la pandemia, con un proceso de endeudamiento de las empresas que debieron estar paralizadas, y que cuando volvieron a funcionar tuvieron que lidiar con un frente inflacionario que dificultó cualquier tipo de planificación".

Advirtiendo que: "Hoy las pymes de Chubut necesitan un horizonte de reglas claras para producir. Ante la crisis del Estado y las dificultades para implementar políticas públicas, es primordial que el sector privado tome una mayor preponderancia para poder sacar la provincia y aportar las divisas necesarias que precisa el país".

Asimismo, expresaron que "no por nada la Patagonia tiene en Chubut y Neuquén a dos de las provincias con mayores exportaciones medidas en dólares, detrás de la zona núcleo conformada por Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba".

"Ello es tan cierto, como la necesidad de allanar los caminos para que, desde las pymes, la industria local y el comercio se pueda seguir sosteniendo trabajo genuino, de calidad y con cada vez mayor valor agregado y capacitación", sostienen.

En tanto, desde la CAME expresaron que: "En esta nueva etapa será fundamental que desde los diferentes estamentos del Estado se brinden las herramientas para que el sector privado pueda crecer. Los datos son irrefutables. Hace 20 años que la provincia de Chubut muestra un estancamiento, sin ampliar su matriz productiva, pero con una gran cantidad de potencialidades que no terminan de ser realidades".

"Recursos hay, recursos posee Chubut, para hay que saber cómo explotarlos, cómo incorporar valor agregado, personal capacitado e inserción dentro de un mercado global que también atiende nuevas reglas", confirman.

Y adelantaron que las expectativas "están en que la mirada se vuelque sobre la Patagonia, en inversiones, proyectos de producción, mayor empleo. El sector privado y fundamentalmente Chubut desde sus actividades pueden ayudar para recomponer la matriz económica".

"Eso quiere decir, además, que se siga insistiendo en resolver inequidades productivas con las que ya se ha avanzado entre las entidades empresarias de la Patagonia y los gobiernos de la región. Para consolidar ese rumbo y como un instrumento clave se ha reactivado el Tratado de la Patagonia", concluye el comunicado.