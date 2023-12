Como adelantara Red43, el ataque a un policía en la puerta de un almacén en Comodoro Rivadavia habría sido el intento de un crimen por encargo. Asi lo revelan las investigaciones e incluso, las declaraciones realizadas por el ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz. Se está ante la posibilidad latente de un “ajuste de cuentas” ya que consta que el agente agredido habría protagonizado un hecho de sangre hace un año donde murió un delincuente. El agresor se encuentra detenido y se espera su declaración.

Héctor Iturrioz comparó este episodio que sucedió en el barrio San Cayetano, a las 21 del domingo, frente a un comercio donde cumplía un adicional con los ataques que suceden a menudo en Rosario o en otros países latinoamericanos.

El agresor fue detenido después de la balacera, en el patio de una vivienda cuando intentaba fugarse. La víctima es el cabo Guerrero quien le había quitado la vida a un delincuente el año pasado en un enfrentamiento.

Según se ve en las cámaras, un hombre de jeans, campera negra y capucha roja va directo a dispararle al cabo Guerrero quien se encuentra rodeado de gente, mientras que este último responde para alejarlo de la multitud, que en la desesperación empieza a dispersarse.

Iturrioz ratificó que “todo hace creer que se trató de un sicario. No había un problema personal, no se conocían, no hubo robo, solamente ataca al policía. Era evidente que iba a matarlo”.

Dijo que el atacante pudo haber sido contratado por un familiar o un allegado del delincuente muerto para que haga el trabajo a cambio de dinero. “Tiene todo el aspecto de ser una agresión por pedido de un familiar o por una remuneración”.

Así y todo el ministro aclaró que, hasta el momento, no se ha podido establecer ninguna relación directa entre el delincuente abatido al año pasado y este último. Por eso se está ante la hipótesis que el atacante fue contratado y solo por un milagro no pudo cumplir con su nefasta misión. Ahora, la declaración del detenido será clave para esclarecer el hecho, que provocó incluso la reacción del gobernador Ignacio Torres.

C.G.