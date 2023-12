El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 19:40 en la intersección de Molinari y Don Bosco de Esquel, allí intervino personal de la Comisaría Primera.

Según indica el reporte policial, se dio aviso de un vuelco sin lesionados en dicho sector de la ciudad. Al arribar el personal policial, constató que se trataba de un camión Iveco caído sobre su lateral.

Allí se entrevistó al conductor quien manifestó que “estaba subiendo por Molinari y me quedé sin aire, por ende me quedé sin frenos. Atiné a tirarlo contra el costado y ahí se me dio vuelta, estamos transportando ripio, nada más, no hay heridos”.

Cabe mencionar que el único daño constatado fue un poste de luz perteneciente a la cooperativa eléctrica a quien y de igual manera se le dio aviso (no se cortó el suministro eléctrico).