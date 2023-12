La senadora nacional por Chubut Edith Terenzi calificó como “tan bizarra como vergonzosa” la actitud de su par de Santa Cruz José María Carambia de instalarse en un pasillo de la Cámara Alta por no contar con un despacho. En diálogo con Red43, Terenzi dijo que “en un momento en que el país se está prendiendo fuego este señor sale con estas cosas. Después nos quejamos de lo que la gente piensa de la política. Siento vergüenza ajena”, agregó.

Terenzi fue una de las apuntadas por Carambia cuando dijo que lo habían dejado sin despacho. Incluso hizo declaraciones en medios nacionales. “Nada más equivocado, en todo caso puede ser Andrea Cristina (senadora que reemplazó al gobernador Ignacio Torres) pero no se si es tan asi. Lo del reparto de despachos parece una pelea que la gente observa con indignación. Nosotros, al principio nos tuvimos que arreglar con una oficina algo grande y dividirla en dos”, aseguró.

José María Carambia fue intendente de la localidad de Las Heras. Y en las últimas elecciones fue elegido senador, obteniendo el triunfo por sobre la exgobernadora Alicia Kirchner. Fue elegido por el partido Ser Santa Cruz junto a Natalia Gadano. Ambos acompañaron al actual gobernador Claudio Vidal quien terminó con más de 20 años de poder kirchnerista en la provincia vecina.

Terenzi agregó que “lo que corresponde es que cada senador que se va deje las llaves de su despacho a la presidencia pero eso no ocurre. Aquí se van pasando las oficinas en algo que me parece vergonzoso. Al igual que estas peleas bizarras. Creo que tenemos que trabajar en serio. El país está pasando por su peor momento y hay un senador que quiere salir en los medios por estas cuestiones. No tengo palabras para calificarlo”, finalizó en diálogo con este medio.

C.G.