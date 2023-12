Una vez se disfrazó de Superman para que los vecinos de Las Heras, donde era intendente paguen los impuestos. En plena pandemia, le quitó la vianda a policías y los dejó sin comer porque detuvieron a un amigo que en plena pandemia violó el aislamiento obligatorio y regresaba de una fiesta a la medianoche. También fue denunciado por un docente Damián Ovejero por pagarle sueldos en negro. Tras la denuncia, lo despidió.

Además, lo sucedió en su cargo al frente de Las Heras su hermano Antonio. Ahora, para continuar con algunas de sus excentricidades, el senador nacional José María Carambia (Alianza por Santa Cruz) decidió este martes instalar su despacho en un pasillo central de la Cámara alta, en protesta porque a diez días de haber asumido aún no se le asignó una oficina para trabajar. Culpó de esta situación a senadores de Chubut entre ellos a Edith Terenzi a quien mencionó incluso en medios nacionales.

Superman. Carambia superhéroe

Para completar, en la jura como senador llevó una remera con la inscripción del porcentaje de votos que había sacado en las elecciones. Una ironía junto a quien fue su adversaria, la “eterna” exgobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner.

Pero Carambia, tal su estilo fue más allá: en reportaje en una radio de Capital Federal (AM750) dijo que “todavía no tenemos despacho en el senado. Habíamos acordado votar las autoridades y que nos den los despachos, pero no cumplieron”. No empezó del todo bien: todo hace suponer que “canjeó” su voto por una oficina. En la misma situación se encuentra Natalia Gadano, también senadora por Santa Cruz.

Carambia decidió llevar una mesa de camping y un par de sillas e instalarse junto a su asesor en el pasillo principal que da a las oficinas de la vicepresidenta Victoria Villarruel, y a metros del comedor por donde desfilan los senadores todos los mediodías. Mientras su asesor ceba mates, el senador cuenta que no tuvo mejor opción que instalarse en el pasillo porque todavía espera que se le otorgue un despacho y se quejó de que hay senadores de Juntos por el Cambio que tienen entre tres y cuatro despachos.

Remerita. Asi fue a la jura

En un video que publica en su cuenta de Instagram, el senador ironiza sobre su nueva oficina en el pasillo, donde debe afrontar las miradas de los empleados que se preguntan el motivo por el cual se instaló en ese lugar de paso.

La frutilla del postre del senador que ahora atiende en un pasillo, fue durante su campaña convirtió en hit en las redes un jingle para captar votos: decía: “Aquella esquina vacía que vos decías porque no hay obras si ideas sobran José María lo dijo un día, acá va un mate con mucho arte, agua caliente para la gente, que llene el termo gratuitamente, los celulares poder cargar, luces con energía solar y unos bolardos que en cierto horario la calle se haga peatonal y Wifi gratis”.

C.G.