"Pope" es el perro salchicha de dos jóvenes que eran pareja. Eugenia y Damián estaban separados pero compartían la crianza y buenos momentos con el pichicho. Hasta que un día, él decidió llevarse a "Pope" y no regresarlo. Ella quería verlo pero su ex no se lo permitía.

Entonces Eugenia pidió una medida cautelar por un régimen de visitas familiar con "Pope". Y una jueza de Familia, Niñez y Adolescencia de Corrientes hizo lugar al planteo. La decisión de Carolina Macarrein se mantendrá hasta marzo, cuando la pareja fue citada a una audiencia a fin de encontrarle una solución al conflicto.

La resolución de Macarrein se basó en la necesidad de mantener el vínculo materno-filial que existía entre Eugenia, su familia y “Pope”, considerando a la mascota como un "ser sintiente". Es la primera medida cautelar de estas características en el país que no se da en el marco de un divorcio, señalaron voceros del Poder Judicial de Corrientes.

La acción judicial fue impulsada con el patrocinio del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Corrientes. Si bien el Código de Familia, Niñez y Adolescencia no establece el derecho de comunicación respecto de los seres afectivos (mascotas), la magistrada entendió que lo correcto es valorarlos como partes integrantes de la familia multiespecie.

Por ello, ante el pedido de la joven que desea seguir en contacto con “Pope”, Macarrein estableció que la mujer o un familiar lo retire los viernes, pase todo el fin de semana con ella y el domingo vuelva con su dueño.

Eugenia y Damián tuvieron un noviazgo que duró un año, lapso en el que consideraron adoptar una mascota. En julio de 2022 la relación terminó pero quedaron en buenos términos y decidieron continuar adelante con la decisión. Y en septiembre de ese año llegó "Pope".

El salchicha tiene un año y tanto Eugenia como Damián aportaron el dinero para comprarlo. En un primer momento el perrito quedó al cuidado de la chica, que reside junto a una hermana y su madre. Todo el grupo familiar generó un especial vínculo con el salchicha.

Por razones laborales, Eugenia viajó este año al sur del país, y "Pope" quedó a cargo de su madre y hermana. Damián solía visitarlo con frecuencia, lo llevaba a pasear e incluso a su casa. Pero en septiembre pasado, el joven se llevó al perro y no lo devolvió. A la vez les impidió el contacto a las mujeres, lo que derivó en el pedido de la cautelar.

En el recurso de amparo, los abogados Claudia Meza Fournier y Emanuel López Artaza, señalaron que si bien en el Código de Familia no se encuentra regulado el derecho de comunicación respecto de los seres afectivos (mascotas), el caso debía encuadrarse en los artículos 649 y concordantes del Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia.

La acción judicial se presentó a principios de diciembre y ahora Macarrein resolvió que “hasta que se resuelva definitivamente la situación”, la joven o sus familiares podrán retirar a “Pope” todos los viernes “y permanecerá bajo su cuidado hasta el día domingo de cada semana, cuando el demandado o su progenitora lo retiren”. La jueza pidió a las partes “la colaboración de todos a fin de evitar disputas innecesarias” sobre los horarios de entrega y retiro de la mascota.