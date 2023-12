La feriante Daniela Herreras dialogó con Red43 y se refirió a la ordenanza que regula la Feria Artesanal Alfarero Fernando Garralda de Trevelin.

"La ordenanza fue inconsulta. Después que la promulgaron nos enteramos que hacia un año y medio que la estaban trabajando y, en ese lapso, nunca nos convocaron para ver que ideas teníamos o que cosas queríamos modificar", puntualizó Herreras y señaló que "el día que la trataron tampoco nos avisaron, ahí deja entrever que algo escondían y tampoco nos querían dar el texto".

Al mismo tiempo, la feriante comentó: "cuando la leemos vemos que hay un montón de cosas que realmente no nos benefician: Vemos esto de las categorías de feriantes, unos son los que viven en Trevelin que tienen domicilio en el documento desde hace mas de cinco año, otros que viven en Trevelin pero no tienen ese tiempo, los que no son de Trevelin: Para los que no son de Trevelin hay un cupo de 15 lugares según el rubro, y somos muchos más".

Daniela Herreras remarcó que la ordenanza "atenta contra la democracia, arrasa con la comisión existente y pusieron una comisión transitoria".

Herreras remarcó que la feria de Trevelin es "algo que atraía el turismo y no vemos por qué el municipio se tiene que meter, no vemos el beneficio para la mayoría".

A raíz de la ordenanza, Herreras señaló que quedaron fuera alrededor de 50 feriantes: "No tenemos por qué quedarnos afuera por una ordenanza inconstitucional, discriminatoria y que atenta contra la democracia".

"Estamos muy angustiados, apenados, estresados. Este tiempo que teníamos que trabajar lo tuvimos que invertir en defender nuestro espacio de trabajo, ir a reuniones, hacer asambleas, marchar y actividades para defenderla. No es justo de que antes de una temporada se haga esto", concluyó.

E.H