El ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz planteó un panorama de modificaciones, en referencia a los protocolos, al Código Procesal Penal y a la problemática que significa Trelew, comparado con otras ciudades de la provincia.

El funcionario y letrado chubutense destacó: "Yo estoy para defender la Ley, si la Policía cumple la Ley yo voy a defender a la Policía que cumple la Ley. Creo que la Policía muchas veces es bastardeada, hay quienes lo tratan como una franja ciudadana de segunda, que no tienen derechos. Me preocupó después de las dos condenas de los Policías de Trelew que me refirieron que el Defensor Público que lo asistió les dijo que la Policía no tenía la posibilidad de ampararse en la legítima defensa y el artículo 34 no lo comprende a eso, me pareció gravísimo".

En cuanto a los protocolos de Seguridad en lo que es manifestaciones y demás, tal como lo señaló Patricia Bullrich a nivel nacional, Iturrioz indicó: "Por ahora vamos a trabajar con el que tenemos, que le hemos reformulado la faz práctica" agregando que "los nuevos protocoles necesitan una adhesión que la vamos a hacer la semana que viene".

En ese sentido, el titular de Seguridad afirmó que "lo veo bien porque tiende a resguardar el derecho del inocente que tiene derecho a transitar y que no legisla, no tiene medidas de gobierno, no dispone medidas económicas o financieras, no tiene injerencia los destinos del país".

Trelew, la más peligrosa

La ciudad del Valle viene siendo foco de la delincuencia y la inseguridad desde hace años, y Héctor Iturrioz lanzó: "Estadísticamente es así, tiene menor cantidad de habitantes que Comodoro Rivadavia, y no solo nos informa que hay más cantidad de crímenes, sino que esto va crescendo".

"Creo que fallaron todos los factores del sistema, esto no me genera simpatía, pero creo que fallaron todos, desde la Policía hasta la Justicia. La diferencia que hay entre Trelew y Madryn es abismal y están a 60 kilómetros. Porqué en Madryn hay mayor seguridad que en Trelew, no lo sé pero alguien actuó mal", remarcó.

Por último, Iturrioz manifestó su interés de que "salga el Código Procesal Penal y finalmente se cree la figura de Juez de Flagrancia. Este delincuente que entra a la mañana no va a salir a la tarde y cometer otro delito".

M.C.