Los últimos días de este 2023 son realmente álgidos para la política provincial, que tiene fuertes diferencias entre "Por Santa Cruz" y "Unión por la Patria".En este caso, un par de horas después que no se pudiera realizar la sesión extraordinaria en la legislatura, el gobernador, Claudio Vidal, publicó en redes sociales su decisión respecto de la liquidación final para la gobernadora y quienes formaron parte de su gobierno.

Textualmente, expresó: "He decidido no pagarle la liquidación a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo. Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política. De a poco ordenaremos todo."Desde el gobierno provincial se informó, además, que al momento de dar cumplimiento a la transición, algunos funcionarios salientes no entregaron el patrimonio correspondiente a cada una de sus áreas y hasta el día de la fecha, siguen encontrando faltantes en el patrimonio del Estado.

Vidal insistió en que “el ajuste del cinturón debe ser para arriba, para los funcionarios, nunca para el pueblo. Nuestro gobierno no recorta gastos ni derechos hacia abajo, recorta privilegios hacia arriba”. Alicia Kirchner dijo que iniciará acciones legales contra Vidal por sentirse agraviada.