El secretario de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Esquel participó del lanzamiento de la temporada de verano junto con el intendente, Matías Taccetta y habló ante el público y autoridades presentes sobre la agenda de trabajo que se llevará a cabo de manera conjunta para facilitar cualquier tipo de gestión para el sector.

En su discurso, Riquelme agradeció a Sergio Rodríguez, propietario del viñedo Nant y Fall, donde se realizó el lanzamiento entre Esquel y Trevelin.

"Siempre está dispuesto y es un placer escucharlo. La visión que tiene de desarrollo, turismo, integración y trabajo en conjunto es espíritu", expresó el funcionario esquelense.

En ese marco, de acuerdo a las palabras de Rodríguez, Riquelme sostuvo que "el mensaje que ha dado de trabajo en conjunto es lo principal y es lo que queremos demostrar y vamos a empezar a hacer. Me toca volver a trabajar en este sector en el que tuve la suerte de conocer todos los lugares y tener un conocido o colega en cada localidad, que está dispuesto a trabajar. Tenemos muchas ganas y mucho entusiasmo".

Asimismo, el secretario del área turística de Esquel le dio mucha importancia a la mirada de Ignacio Torres en cuanto a materia de turismo cordillerano: "Tenemos un Gobernador que ha decidido apostar al turismo y mirar hacia la Cordillera. No solamente tenemos al ministro de Turismo que es de acá, sino muchos funcionarios en distintas áreas claves. Esa es una visión que tenemos que aprovechar todos", expresó.

Riquelme llamó a la reflexión en cuanto a las diferencias entre una ciudad y otra, algo que no beneficia y que al turista no le interesa. "El turista no entiende de una localidad a otra. Simplemente, decide disfrutar sus vacaciones y dedicar ese tiempo a la región. Viene, visita Esquel, Trevelin, el Parque Nacional y hoy está haciendo un esfuerzo muy grande para poder viajar y salir de vacaciones. El regionalismo es importante, tenemos que trabajar todos en conjunto y buscar ese espíritu", señaló.

Por último, el funcionario municipal también destacó las gestiones en conjunto entre los intendentes: "Agradecemos a los intendentes presentes, que también tienen una agenda en conjunto. Las grandes gestiones de conectividad, infraestructura y desarrollo de la región tienen que ser una agenda en conjunto de todos los intendentes junto con el Gobernador, para hacer gestiones todos juntos. El Gobernador ha estado varias veces en la cordillera, así que celebramos ese trabajo en equipo y deseamos una muy buena temporada para todos", concluyó.