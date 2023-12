Javier Milei, actual Presidente de la Nación, confirmó cambios en la política económica del país en una entrevista con el canal de cable LN+. Entre las medidas destacadas se encuentra la emisión de billetes de mayor denominación, la introducción de un nuevo impuesto denominado "Tasa Kicillof", y la eliminación de controles de precios a través de un DNU.

En relación con la emisión de billetes de 20.000 y 50.000 pesos, Milei expresó que esta decisión busca facilitar las transacciones y reducir los costos asociados con el manejo de grandes cantidades de efectivo. "Es una tortura el tema de los billetes, imaginate que tenés que hacer un pago en efectivo y tenés que andar con un bulto de papeles que te pone una etiqueta en la frente que te dice robá acá, robá acá. Esto dificulta mucho las transacciones y tiene un montón de costos", señaló el mandatario.

En cuanto al nuevo impuesto "Tasa Kicillof", Milei explicó que se implementará para hacer frente al juicio por la estatización de YPF y la deuda de 16.000 millones de dólares. Este impuesto se pagará anualmente mediante un bono perpetuo, recordando a los argentinos el error que, según Milei, cometió Kicillof en la gestión económica.

El Presidente también anunció la eliminación de controles de precios mediante un DNU, derogando la ley de Góndolas y la ley de Abastecimiento. Argumentó que esta medida busca promover precios libres y combatir las causas subyacentes de la inflación, como el déficit fiscal y la emisión monetaria.

Milei abordó la evolución de la inflación, destacando que la emisión monetaria tiene un impacto entre 18 y 24 meses. Al defender la necesidad de ajustes, expresó que "si seguimos por el mismo camino vamos a una hiperinflación. El problema del BCRA es el doble del Tesoro. No podés no ajustar porque si no volamos por los aires y si no tenés financiamiento, vas a tener que ajustar".

En relación con el FMI, Milei afirmó que el acuerdo está caído debido al incumplimiento del gobierno anterior y aseguró que el actual enfoque en déficit cero sorprendió positivamente al organismo internacional.

En materia de jubilaciones, el Presidente propuso un cambio en la fórmula actual para recomponerlas y recuperar 1,6 puntos del PBI. Además, adelantó la eliminación gradual de subsidios económicos a las tarifas y la revisión de aumentos de tarifas que estaban pendientes.

O.P.