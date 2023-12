El pasado viernes se absolvió a Ana Clara Pérez Ballester, la jueza que le firmó la tenencia de Lucio Dupuy a la madre y a su novia, quienes lo asesinaron en noviembre de 2021.

El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, dialogó con Red43 y se refirió a la absolución de la jueza: "nos enteramos en vivo y en directo. Estábamos en la Cámara de Diputados esperando el resultado del juicio de la tercera asesina porque, confirma en el expediente que sin revisar nada, entregó a Lucio a su progenitora para que lo asesinara".

"Es un sabor muy amargo. Teníamos una lucecita de esperanza de que todos deberían pagar lo que pasó con Lucio", expresó Ramón Dupuy y señaló: "la jueza, en primera instancia, fue la que revocó la tenencia. En 20 minutos la hizo firmar por un empleado y acá tenemos las consecuencias: la impunidad que tienen los jueces, la corporación familiar judicial. Realmente la salvaron a la jueza, a pesar de que el procurador Sancho expuso los siete errores cometidos por esta jueza vulnerando los derechos de Lucio".

"Volvieron a asesinar a Lucio, lo volvieron a desamparar nuevamente. Cuando lo tenían que cuidar no lo cuidaron y aún no lo siguen cuidando en su memoria".

Dupuy manifestó que el caso de Lucio se hará Justicia cuando la jueza Ana Clara Pérez Ballester quedé destituida y, asimismo, cuando la progenitora y su novia sean separadas de la cárcel ya que "aún siguen de vacaciones, de luna de miel en la Penitenciaria N° 1 de San Luis".

Para finalizar, Ramón Dupuy comentó "No teníamos idea de la corporación y no queríamos creer lo que era la corporación judicial donde se tapan los horrores que se cometen, y el viernes pasado me demostró que si existe la corporación".

E.H