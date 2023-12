Se conformó la nueva comisión directiva del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Esquel y Zona Noroeste

Este sábado 2 de diciembre se oficializó la nueva comisión directiva en el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Esquel y Zona Noroeste.

En diálogo con Red43, el Veterano de Guerra, Julio Capandegui, quien se desempeña como secretario, se refirió al nombramiento de las nuevas autoridades.

En este marco, destacó que se decidió incorporar a hijos, nietos y familiares de los Veteranos de Guerra.

"Por un problem de edad los Veteranos estamos más grandes y cada vez somos menos. Por eso con la intención de mantener la idea de malvinización presente y trascender en el tiempo fue que se decidió incorporar a los hijos, familiares de veteranos dándoles lugar en la comisión", sostuvo.

La presencia de los jóvenes "le hace muy bien a la comisión", sostuvo Julio, quien reconoció y valoró el entusiasmo y el amor que sienten por la causa Malvinas.

"Consideramos que la cuestion Malvinas en general, no solo la parte del conflicto en sí, es un tema que la soicedad en general no tiene muy en claro porque no se la ha informado correctamente y no se ha llevado datos; no se les ha mostrado que Malvinas tiene una trascendencia geografica, histórica, politica y económica", sostuvo.

El veternao destacó que la intención de la nueva comisión directiva será difundir información para que "la gente conozca las raíces del conficto, el problema y cómo se desarrolló y porqué consideramos que Malvinas es una gesta y no solo un hecho", concluyó.

¿Cómo quedó conformada la nueva comisión directiva?

- Presidente : Veterano Daniel Patricio González ( ARA Crucero General Belgrano)

- Secretario: Veternao Julio Oscar Capandegui Gibbons (Escuadrón Alacrán de la GNA)

- Tesorero : Veterano Hugo Arnoldo Girardi (ARA Portaaviones "25 de Mayo")

- Revisor cuentas : Maximiliano González ( Hijo del Veterano Daniel González)

- Revisor de cuentas suplente: Romina Villaverde (Hija del Veterano Rodolfo E. Villaverde)

Vocales

- 1° vocal : Veterano Carlos Omar Ardit (Compañía de Ingenieros Mecanizada 10 (Ca.Ing.Mec.10)

- 2° vocal : Matías Gibbons ( Hijo del Veterano Julio O. Capandegui Gibbons)

- 3° vocal : María De Las Mercedes Villaverde (Nieta del Veterano Rodolfo E. Villaverde FAA)

Vocales suplentes

- 1° Vocal suplente: Roxana Díaz (Hija del Veterano Ariel Alfredo Díaz BIM5)

- 2° Vocal suplente: Macarena Evelin Álvarez (Hija del Veterano Néstor Álvarez - Reg.Inf. 8 RI8)

- 3° Vocal suplente: Veterano Néstor Silvano Álvarez ( Regimiento de Infantería 8 RI8)