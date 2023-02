La presidenta de B° Chanico Navarro, Élida Melín, brindó detalles acerca de los trabajos que se está llevando a cabo dentro del comedor de este sector de la ciudad.

En diálogo con Red43, Melín aclaró que las puertas de la sede estuvieron cerradas debido a que el municipio solicitó cerrar de diciembre a marzo, por lo que, se luchó para retomar el trabajo a comienzos del año, teniendo en cuenta que había gente que la estaba pasando mal.

En cuanto al trabajo, Melín indicó que hay familias que la ayudan a conseguir los alimentos y materiales necesarios para satisfacer las necesidades de los vecinos del B° Chanico Navarro. En esta ocasión, se refirió a las viandas que elaboran y entregan a una gran demanda: "Nos estamos quedando cortos. Cuando me quedo sin verduras no puedo hacer donaciones".

Élida Melín especificó que elabora estofados, guisos, tallarines y panchos para los vecinos, pero remarcó que "no es difícil conseguir las cosas si del otro lado el que nos ayuda no ponga palos en la rueda. "Ahora le pedí a Nadia dos cajas de salchichas y me dijo que no podía. Iba a vender panchos para conseguir los kits escolares".

Aquellas personas que deseen colaborar con el barrio Chanico Navarro pueden acercarse a la sede Antúnez 735.