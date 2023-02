Los concejales del bloque de Juntos por el Cambio, Diego Austin y Karina Otero, manifestaron esta mañana su apoyo y pertenencia al espacio liderado por Ignacio Torres y Matías Taccetta, dentro de la alianza electoral formada años atrás.

En ese sentido, los ediles expresaron su apoyo al actual senador nacional que pretende la gobernación de la provincia y al diputado, quien sueña con la intendencia de Esquel.

"Lo que hacemos con Karina Otero es seguir trabajando en la misma línea. Hay que empezar a diferenciar, porque muchos dicen que no hay una nueva política y una vieja política, sino que existen políticos nuevos y políticos viejos. Eso te lo dice un viejo político que viene de la vieja política que es la política de los arreglos y prevalecen las apetencias personales", indicó el concejal Austin.

Asimismo, el edil agregó: "Venimos trabajando con Nacho Torres y Matías Taccetta que es un espacio de apertura. Venimos proyectando un frente en el que tenemos muchísimas diferencias conceptuales e ideológicas, pero en el diálogo y consenso podemos ofrecer las soluciones necesarias. No toda la sociedad piensa igual ni tiene los mismos políticos".

En cuanto a la gestión de Taccetta dentro del municipio, Austin opinó: "Matías cuando estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda fue una gestión impecable y espectacular. Se pudieron comprar muchas cosas con recursos propios y la Municipalidad tenía los fondos anticíclicos. Pudimos proyectarnos. No puedo decir hoy que está funcionando de la misma forma. Cuando decimos que hay una nueva política, hay una nueva forma de hacer, proyectar y administrar la plata pública que es lo fundamental en una gestión política".

Por otra parte, ambos concejales se refirieron a lo que pasará con el futuro de Ongarato. "No lo veo al intendente queriendo ser relecto, sí veo a Matías comprometido con la comunidad y el trabajo. Venimos trabajando en las mesas y tiene un proyecto de gestión interesante e importante. Al intendente actual no lo veo queriendo seguir en el ejecutivo", expresó al concejal Otero.

"Si vamos al archivo, muchas veces lo hemos escuchado decir que pocos años es poco y ocho años es mucho. Yo sufro ocho años en el Concejo Deliberante porque es desgastante. Si uno dice algo es porque lo cree y si lo dice pero no lo cree, es un mentiroso. Sabemos que hay reuniones y diálogos. Cuando yo escuche al intendente decir que apoya a Nacho y Matías voy a entender que está adentro del frente.", añadió Austin.

Sobre el cierre, Otero fue contundente con la conducción del radicalismo a nivel local y provincial. "Es decisión personal del intendente. El juego político que se está haciendo a nivel provincial se mete en el Concejo Deliberante y en el resto de las localidades. Un partido que es afín al oficialismo actual a nivel provincial, me parece que sería muy probable que lo acepte y que sea candidato. No sé si por imposición o decisión. Él puede decir volver a ser candidato y también es probable que se lo impongan. El presidente de la conducción provincial necesita un candidato. Lamentablemente, en ocho años de radicalismo, porque somos todos radicales, no supimos construir un candidato natural que hoy podamos mostrar. El que había surgido, muchos radicales se encargaron de hundirlo, que fue Alejandro Wengier. El error más grande lo tenemos nosotros, que no supimos construir en ocho años de gestión un candidato natural y hoy le echamos la culpa a Taccetta o Torres, pero la culpa es de la conducción provincial y local del radicalismo", finalizó.