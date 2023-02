Un hombre de 29 años fue detenido la madrugada de este viernes tras negarse a pagar lo que había consumido en un pub céntrico de Comodoro. "Tengo a mi tío en la municipalidad y no me pueden detener", le dijo a los policías antes de que se lo llevaran preso.

Todo ocurrió este viernes a la madrugada, cerca de las 04.30 horas, en un pub céntrico ubicado sobre calle 9 de Julio de la ciudad petroler.

Los policías de la Comisaría Primera llegaron al local nocturno tras ser alertados sobre un hombre que había consumido cinco cervezas y que se negaba a pagar el costo de las mismas.

Los agentes le pidieron al cliente que abone la consumición pero reiteró que no iba a pagar nada y que no se iba a identificar tampoco ante ellos, solo ante el comisario porque “tengo mi tío en la municipalidad y no me pueden detener porque ya me tomé todo y no voy a pagar”.

Debido a que se notaba que se encontraba bajo los efectos del alcohol, ya que balbuceaba al hablar y emanaba un fuerte aliento etílico, se procedió a su demora y fue trasladado hacia la dependencia policial por la violación de distintos artículos al Código de Convivencia.