La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) avanzará con la suspensión de la licencia de conducir a aquellas personas que sean encontradas manejando mientras llevan a niños a “upa” o que dejen conducir a menores .

Desde la ANSV indicaron que la medida fue adoptada ante las “recurrentes” situaciones donde se observa a personas adultas “dejando que sus hijos tomen el volante en la vía pública”, y por eso, se definió accionar "suspendiendo la licencia de los adultos responsables y llamando a la reflexión para que no vuelvan a suceder".

En este marco, desde el organismo afirmaron que “estas conductas ponen en peligro la vida de los niños y de las personas que se encuentran a su alrededor”.

El director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, señaló que “esto no es casual y no son casos aislados. Ya se trata de un problema social: hay un hábito de poner en peligro a los niños al darles el volante. No lo hacen en un campo: lo hacen en calles y autopistas. Somos los adultos quienes tenemos que reflexionar qué estamos haciendo con nuestros hijos”,

Para denunciar hechos de violencia vial, la ANSV habilitó la línea de WhatsApp 011-6207-0590, donde se pueden realizar su denuncia enviando el material que graben identificando al responsable. También pueden hacerlo a través de las redes sociales de la ANSV -InfoSegVial- y/o por correo.