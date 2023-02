El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, le tomó juramento este miércoles a la nueva subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad de la Provincia, Elba Willhuber. Tras su puesta en funciones, el mandatario valoró el compromiso y la vocación de la funcionaria, y ponderó el “impecable trabajo en territorio que se hace hoy en busca de la igualdad de oportunidades”.

La designación de quien venía desempeñándose como directora de Diversidad y Género de la Provincia apunta a jerarquizar y acompañar los planes, proyectos y programas implementados en Chubut en materia de igualdad de derechos y oportunidades. Con ese objetivo, el año pasado el gobernador Arcioni decidió elevar en un 30% el presupuesto destinado al área para 2023.

Contención

En la ceremonia de asunción, transmitida en vivo por Canal 7, Televisión Pública del Chubut, el Gobernador agradeció a la flamante subsecretaria “por seguir aportando y confiando en un área que para algunos ojos es poco visible”. Remarcó además “el trabajo de contención que se viene haciendo, encontrando y buscando la igualdad de derechos que tenemos que tener todos los argentinos y los chubutenses”.

Arcioni indicó que “vamos a tener a Elba y a todo su equipo trabajando, y para mí es un orgullo que asuma formalmente como subsecretaria, porque muchas veces trabajó ad honorem”.

Trabajo en territorio

Al respecto, Elba Willhuber señaló que el objetivo es “fortalecer la institucionalidad de las políticas de género y diversidad en nuestra la Provincia. Era absolutamente necesario, de aquí en más se podrá trabajar en forma trasversal con todos los organismos del Estado, entes autárquicos, Organizaciones civiles”. En ese sentido, agradeció “a los integrantes de la Mesa de Interpoderes que están presentes, con ellos venimos trabajando desde hace 7 años de forma continuada con todos los organismos del Estado”.

“Tener esta estructura es muy importante, el director de Diversidad me acompaña en esta tarea y hay todo un equipo detrás. Esto es darle un lugar como se veía fijando en Convenciones, Tratados Internacionales, Leyes, Constitución Nacional, es decir qué hay de acciones en territorio para jerarquizar este aérea, y en este caso será a través de una Subsecretaría”, manifestó la funcionaria provincial.

Asimismo, expresó que “vamos a seguir trabajando en esta Red Provincial, en el año 2022 no hubo femicidios en Chubut, no quiere decir que no haya violencia, pero sí se mostró que las áreas están trabajando en territorio, que hay acompañamiento, un trabajo integrado, ya que veníamos de 33 femicidios en los últimos años, esto hace un gran aliciente para continuar en este camino de construcción de políticas de género y diversidad”.

Presencias

Del acto de asunción, desarrollado esta mañana en el SUM de la Administración de Vialidad Provincial, participaron los ministros de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Luis Aguilera; de Economía, Oscar Antonena; de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; de Salud, Miryám Monasterolo; y de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco.

También estuvieron presentes los subsecretarios de Derechos Humanos, Carla Sánchez Galindo; de Cultura, Carla Olivet; de Turismo, María José Pogler y de Programas de Salud, Valeria Nazar; la presidenta de Vialidad Provincial, Cynthia Gelvez; la gerenta general del Instituto Provincial de la Vivienda, Ivana Papaianni; el intendente de Epuyén, Antonio Reato; el director de Diversidad, Richard Alvarenga; los diputados Rafael Williams. Gabriela De Lucía y familiares.

El escribano general de Gobierno, Marcelo Lizurume, tuvo a su cargo la lectura del Decreto N° 107, a través del cual se puso formalmente en funciones a Willhuber frente al organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud. Posteriormente, Arcioni y funcionarios provinciales refrendaron el acta de asunción N° 89.