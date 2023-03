Sebastián de la Vallina batió un récord Guiness: tendrá tres cargos en menos de 15 días. Efectivamente y de manera sorpresiva, el ex subsecretario de Servicios Públicos de la provincia y ahora exgerente general de una empresa privada, volverá al Concejo Deliberante de Trelew ya que ocupa una banca para la cual fue elegido en 2019, integrando la lista del actual intendente Adrián Maderna, de quien no tardó en distanciarse. Se supo que ayer, estuvo reunido con el candidato a intendente por el Frente de Todos, Emanuel Coliñir. Se reunieron en el local de este último durante algo más de una hora según pudo confirmar Red43.

El exfuncionario y exgerente pidió en su momento una licencia sin goce de haberes en el Concejo Deliberante en primer lugar para ser funcionario del intendente Maderna y más tarde para integrarse en el equipo de servicios públicos de la provincia, para lo que cual fue convocado por el gobernador Mariano Arcioni. Durante el tiempo que ocupó ese cargo fue nombrado en la planta permanente de ese estamento del Estado. Es decir, tiene un puesto asegurado.

Ahora, presentó una carta formal al presidente del Concejo Deliberante de Trelew, Juan Aguilar, anunciando la aceptación de su renuncia en el cargo político de la provincia y solicitando retomar a su banca, hasta ahora ocupada por Oscar Villarroel, un representante del Sindicato de Empleados de Comercio, en este momento distanciado del intendente Maderna. Evidentemente, de la Valina ignora que para volver tras la licencia no hace falta nota alguna: con sentarse nuevamente en su banca habrá reasumido. Pero evidentemente, cumplió con una cuestión protocolar y de respeto a la institución.

De esta forma, el mencionado exfuncionario municipal y provincial y ex gerente general de una empresa privada volverá a su cargo para el cual fue elegido en 2019 integrando la lista de Maderna. Dicen que formará un bloque unipersonal. Hasta el momento se desconocen los motivos de la decisión.

Hay que recordar que durante su paso por la administración de Maderna, no la pasó muy bien. Fue golpeado primero por integrantes de la UOCRA con quienes había mantenido una discusión telefónica minutos previos. Antes de ser concejal de la Valina integraba el directorio de una firma constructora.

Tiempo después fue Gustavo “Gallito” Cardozo, pareja de la diputada provincial Leila Lloyd Jones (ahora, candidata a intendenta apoyada por Maderna) quien le propino una paliza en el hall principal de la municipalidad lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad. Sebastián de la Valina hizo la denuncia, se abrió una causa penal de la que nada se sabe.

Finalmente, y tras renunciar a su cargo en el gobierno, de la Valina asumió los primeros días de marzo en una empresa privada. El día de tomar posesión del cargo de gerente general se reunió con el personal al que le prometió que no habría despidos y que “dotaría al lugar de 29 computadoras de última generación”. Promesas que no pudo cumplir. La primera porque al día siguiente una mujer fue despedida. Y la segunda porque evidentemente no tuvo tiempo.