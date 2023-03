Jaramillo: "Hay gente con créditos aprobados para construir, pero no tiene los servicios"

Alberto Jaramillo es el representante del Consejo de Bienestar Policial y, en diálogo con la prensa, brindó detalles sobre los lotes de la policía de Esquel en Valle Chico.

"La policía tiene dos manzanas en Valle Chico. No tienen servicios y no pueden construir porque hay un desnivel en las calles", dijo Jaramillo y agregó: "hay que nivelar para hacer las bases de las construcciones".

"Son dos manzanas, 36 lotes. Se hizo una calle en el medio para poder hacer más lotes porque si no quedaban con mucho fondo".

Jaramillo señaló que hay un conflicto entre la Cooperativa 16 de Octubre y el Instituto de la Vivienda por un convenio y, asimismo, resaltó que hoy en día "hay gente que tiene créditos aprobados, pero no puede construir porque no tiene los servicios".

En relación a esto, Jaramillo destacó que "no se podrá escriturar hasta un tiempo prudente,. Los adjudicatarios que hay ya tienen la posesión del terreno".

"Cuando asumí al Consejo de Bienestar Policial me pidieron si podía hacerme cargo porque es un trámite de la gestión anterior que quedó. Me pidieron y tomé el compromiso de poder sacarlo", expresó y añadió: "Hoy me retiro por mandato cumplido. En diciembre tuvimos elecciones y hasta el 5 de marzo teníamos el cargo en el consejo".