El pasado miércoles un grupo de padres autoconvocados de la escuela N° 22 “Ingeniero Bruno Thomae” de El Maitén, cortaron la Ruta 40 reclamando mejoras edilicias para el establecimiento educativo.

Aymara Bares es madre de dos alumnas de la escuela N° 22 de El Maitén y, en diálogo con Red43, brindó detalles acerca de la realidad edilicia del establecimiento: "Se hizo una panfleteada este miércoles sobre la ruta para contar lo que nos está pasando porque agotamos muchas instancias, estamos probando otras y no notamos que haya una respuesta rápida a un problema que lleva hace muchos meses".

La vecina de El Maitén indicó que en agosto de 2022 el personal de la escuela comenzó a sentir temblores y estruendos, "en esa ocasión vino un ingeniero que hizo un informe que no se presentó hasta noviembre. En ese mes vuelve a haber un temblor, se vuelve a elevar la problemática a la jerarquía de educación y decide suspender las clases". Sin embargo, Bares señaló que luego se enteraron que en agosto fue un ingeniero "que hizo un informe y que no estaba porque no se le había pagado al ingeniero. Luego apareció el informe y decía que se suponía que el problema tiene que ver con una estructura de cemento en los tanques de agua, y que puede tener relación porque están sobre un espacio ciego que está arriba del sistema de doble subsuelo de la escuela".



En este sentido, Bares dijo: "En noviembre se vaciaron los tanques de agua para ver si alivianando el peso se dejaba de sentir el temblor, se suspendieron las clases pero no se corroboró si esto había modificado la cuestión de los temblores". Por lo que, remarcó que "de noviembre hasta ahora no se ha hecho nada".

Aymara Bares contó que el pasado jueves tuvieron una reunión para abordar el plan de contingencia, tratándose de una propuesta que no contempla las cuestiones pedagógicas y sanitarias, por lo que, remarcó que no lo aceptaron.

"Estamos hablando de dejar a un pueblo sin escuela primaria y de reubicar a 300 chicos en espacios que no están en condiciones", resaltó.

"El año pasado se aprobó la Emergencia Edilicia en Legislatura y hay un presupuesto específico para eso. Estamos pidiendo que los fondos efectivicen de verdad las situaciones más preocupantes de la provincia", manifestó.

"Queremos un plan de contingencia que sea real. Son niños que merecen tener una educación de calidad. Estamos realmente muy preocupados".

"Pensamos que podríamos armar una escuela modular en El Maitén. Si hay fondos y voluntad deberían tomar estas decisiones", concluyó.