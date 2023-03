El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, comentó porque hay inconvenientes con la limpieza del Arroyo Esquel.

En diálogo con la prensa, Ongarato contó que mantuvieron conversaciones con el personal del Instituto Provincial del Agua acerca de esta problemática y reveló: "nos dijeron que no podíamos intervenir en el cauce del arroyo".

"Hoy el arroyo no está bien y tenemos temores cuando comience la temporada de lluvia", expresó Ongarato y señaló: "El intendente de Trevelin me dijo que tenía una situación similar: El Instituto Provincial del Agua no los dejaron mejorar el rio, la lluvia desbordó y el agua pasó por dentro de la ciudad perjudicando muchísimos vecinos".

"En casi todo el arroyo tenemos problemas. En la obra de ensañamiento del Arroyo Esquel que ya llevaba muchos años la obra no funcione bien porque hay mucha vegetación que está creciendo y después hay lugares donde no se hizo la obra", detalló.

"Si no lo podemos hacer desde la Municipalidad, entonces que se haga desde el Instituto Provincial del Agua", concluyó.