Muerte en el Banco de Trelew: familiares denuncian a la Policía y tildan el caso de “gatillo fácil”

El 16 de febrero sucedió un hecho confuso, enmarcado en la tragedia, la violencia y el dolor, donde un hombre, llamado Daniel Huichulef, falleció en el interior del Banco BBVA de la ciudad de Trelew, por lo que su familia tilda de "gatillo fácil", apuntando y responsabilizando a la Policía del Chubut.

En el marco de una jornada de protesta durante este lunes, la peatonal Gazín recibió a amigos, allegados y familiares de la víctima, encontrados en un solo grito y pedido, el de justicia y esclarecimiento del hecho.

La hermana de la persona fallecida, Cintia Huichulef señaló: "Todo lo que se dijo no es, dijeron algo que no sucedió y las cosas como realmente son, tampoco las dicen. No tenemos información, nunca más se acercaron ni de Fiscalía ni de Policía para aclarar todo esto".

"El primer comentario que nosotros tenemos es que mi hermano llega al banco a sacar un préstamo que se le es denegado y por eso mi hermano después actúa como actúa. Desde Fiscalía nos dicen otra cosa, que ellos inician una denuncia por el accionar policial y de allí una investigación. Esto me lo dicen al otro día del episodio cuando me presento a hacer la denuncia en Fiscalía", comentó Cintia.

De acuerdo a lo que pasó, la hermana indicó que "estamos esperando el resultado de las cámaras" agregando que "queremos que se sepa la verdad y que frenen con todo esto, porque no puede ser que la Policía te pueda sacar la vida en dos segundos porque solo son policías. Hoy es mi hermano y mañana quién va a ser".

Ante la consulta sobre los resultados de la autopsia, Cintia manifestó: "Aparece que está todo golpeado, de hecho, en las primeras fotos que aparecen de mi hermana, él está boca abajo, hay un policía arriba presionándole la espalda, su cara está ensangrentada y está esposado con las manos moradas. De eso todavía no nos dijeron el por qué".

La familia Huichulef se encuentra representada por el abogado Juan Manuel Salgado, y a su vez, están pasando un momento sumamente complicado: "Nos sentimos perseguidos por la Policía que da vueltas por nuestro domicilio. No sé cuál es la idea ellos de estar dando vueltas por nuestro domicilio, cuando la realidad es otra", finalizó.