En un mundo cargado de información y de hiperconectividad a través de las redes sociales, Leila Espinosa nos muestra una forma de transmitir el bienestar con nuestro cuerpo y con nosotros mismos.

En una entrevista con el programa Firma y Aclaración, a través de Red43Canal, la profesora de pilates Leila Espinosa habló sobre su cuenta en redes sociales llamada Cuerpo Zen y cómo se dedica a transmitir su filosofía de conectar cuerpo, mente y alma a través de disciplinas como pilates, hipopresivos, Stretching y Wellbarre.

Lograr gracias a la práctica de pilates un equilibrio de cuerpo, mente y alma, según nos cuenta, una filosofía que tiene el objetivo el sentir y conectar lo que uno hace por medio de una práctica introspectiva y dominio del cuerpo. Nos refiere que todas las prácticas basadas a través del cuerpo, la concentración, fuerza, resistencia; " mente aquí, ahora estoy acá, estoy respirando, estoy haciendo esto y estoy concentrada en mí".

Como a todos, la pandemia vino a cambiarnos un poco la perspectiva y la forma de encarar la vida, muchas veces haciendo un giro de 180° en nuestras actividades diarias o la profesión.

Comenzó a investigar e interesarse más por otras cosas, se contactó con gente de España y empezó a incluir nuevos moviliarios como el trapecio y el Ladder Barrel, que permiten realizar movimientos de extensión y flexión de la columna vertebral, además de fortalecer piernas, muslos, glúteos y abdomen.

Trabaja diferentes partes del cuerpo, incorpora música entretenida, utilizando diferentes elementos con los cuales, además de realizar los ejercicios convencionales, los combina con prácticas acrobáticas, donde juegan con los movimientos del cuerpo, lo cual lo hace más interesante y desafiante como disciplina, finalizando la práctica con meditación.

"En realidad, yo creo que por la energía las alumnas que llegan a mí es porque hay una conexión, y buscan lo que ven en la página, buscan eso exactamente. El hecho del ejercicio tan meticuloso, el ejercicio hecho desde la conciencia".

Leila explicó que su objetivo es inspirar a las personas a dedicarse a sí mismas y a su bienestar a través de la práctica de estas disciplinas. Aunque la teoría del pilates es conocida, ella se enfoca más en transmitir la sensación de compromiso con el cuerpo y la conexión con uno mismo que se puede lograr a través de estas prácticas.

Además compartió cómo empezó en el mundo del pilates hace unos ocho años como una forma de complementar su vida en casa y cómo llegó a convertirse en instructora. Para ella, la práctica del pilates le generó tanto bienestar que sintió la necesidad de compartirlo con los demás y ayudarles a sentir lo mismo.

Ella cree en el equilibrio del cuerpo y en la conexión cuerpo-mente-alma. A través de su cuenta en redes sociales y su trabajo como instructora de pilates, hipopresivos, stretching y Welbarre, ella busca inspirar a otros a dedicarse a su bienestar y a encontrar esa conexión interna que puede traer tanta felicidad y paz.

Esta paz que ve en sus alumnas al salir del estudio, que irradian, luego de una práctica tranquila pero agotadora, la cual genera adrenalina y hormonas de la felicidad. Comenta que al estar tanto tiempo concentradas en sí mismas, dejando de lado todo lo sucedido en el día, las alumnas de van con una sensación de felicidad y contentas con ellas mismas con lo que han podido lograr, que digan: "¡wow, qué bien que me siento! Me voy bárbara, me voy genial, me voy oxigenada, me voy con ganas".

Ya que todos buscamos la felicidad en algún punto, Leila intenta que esta sea una práctica que se disfrute y haga a sus alumnas sentirse bien consigo mismas.