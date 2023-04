No hay una ley general o un manual que establezca cómo manejarse en el juego de la política, ni mucho menos que demarque quiénes pueden participar o no de ella. Sobran ejemplos de figuras de diversos ámbitos como el espectáculo, el deporte o los medios que en algún momento se vuelcan a la actividad política.

Silvina Soria es influencer, tiene 36 años y vive en Avellaneda, un distrito donde el peronismo manda desde hace 20 años y el actual intendente, el kirchnerista Jorge Ferraresi, ganó las últimas dos elecciones con porcentajes cercanos o superiores al 50%.

Soria milita en La Libertad Avanza, el partido político de Javier Milei, trabaja por su candidatura a concejal en las próximas elecciones. Y trabaja, también -y es su fuente de ingresos- vendiendo contenido erótico en redes sociales.

"Empecé con la venta de contenido en 2013, y ahí cree la página web mía en una época en la que todavía era algo raro. La verdad es que cuando empecé no pensaba que mis fotos y mis videos iban a llegar a ser vistos por millones de personas". comenta.

"Sé que puede ser algo que llame la atención pero no hay nada malo en lo que hago, no creo que me afecte en lo que tiene que ver con mi imagen", reflexiona la militante libertaria, madre de tres hijos de diez, seis y cinco años de edad.

"De mis tres hijos -aclara-, dos de ellos saben que mamá hace fotos y videos, y la más chiquita, que tiene autismo, por ahora no. Pero en el colegio de los chicos saben y me respetan como así también yo respeto a los demás".

"Quiero ser concejal en mi ciudad, me gustaría tener un cargo político, porque sé lo que puedo aportar", afirma la influencer. Pero, aclara, "no depende de mí. Mi deseo es ese pero yo trabajo fundamentalmente para que Javier sea presidente. Después, será lo que el partido decida".

"Desde 1999 al 2004 fui a marchas del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón. Íbamos desde Florencio Varela, Ingeniero Allan, hasta el puente Pueyrredón. Esos momentos fueron durísimos. En casa, que era de madera, había piso de tierra y nuestro inodoro era un cajón de frutas. Era muy duro, comíamos una vez al día", recuerda.

"Ya ese momento -dice-, yo ya veía la esclavitud que las agrupaciones de izquierda sometían a la gente y dije 'no, basta'. Además empeoró cuándo un piquetero de origen paraguayo asesinó de más de 70 puñaladas a mi mamá. Ahí tuve que salir a limpiar casas, cuidar chicos y trabajar en supermercados chinos hasta que empecé a trabajar en una YPF. Después de eso estuve mucho tiempo en una Petrobras de Avellaneda, y diez años en una Shell de Lanús. Hasta que me desvinculé para dedicarme ciento por ciento a mis actividades actuales".

"Tengo una agenda bastante ajustada", confiesa. Y enumera: "Me levanto a las seis y media, preparo a los chicos y los llevo al colegio Pío XII de Avellaneda. Después veo los noticieros, me informo, anoto los temas del día, leo los diarios de Avellaneda y ahí arranco twiteando de política y publicando cosas".

"Después paso al tema mío -continúa-, arreglo para hacer fotos, Tiktok, o publicidad, y veo que se vendan mi contenidos. Cuando termino planifico mi entrenamiento y el resto del día para ver como sigue".

Más allá de la obvia referencia de Javier Milei, "si me preguntan por políticos de afuera -sostiene-, adoro a (Nayib) Bukele, el presidente de el Salvador, y a la primera ministra de Italia Giorgia Meloni. Así me gustaría ser, tener ese estilo".

"Hoy veo a la gente mal, triste, desesperanzada, agobiada por la inseguridad -comenta-. Y a mi espacio, y a Milei, lo veo firme, líder, y seguro de lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Cada discurso es hacer escuela, aprender a ver las cosas de otra forma. Él viene a resolver los grandes problemas a los que está casta nos llevo"​.

Fuente Clarín