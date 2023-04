Por Carlos Guajardo

El exsenador nacional Mario Cimadevilla volvió a patear el tablero: califico a Mauricio Macri de “tilingo” y tal como se lo había dicho a Red 43 dijo que “la UCR debe revisar su alianza con Juntos por el Cambio”. Además, el también expresidente del radicalismo provincial dijo que el ex ministro de Justicia Germán Garavano “es un pelele” y “un pobre tipo” después que lo criticara por su presentación en la justicia y Garavano lo tratara de mentiroso”.

Hay que recordar que en una entrevista otorgada a este medio y que tuvo una gran repercusión a nivel provincial Cimadevilla había dicho: “Si seguimos así, el PRO va a terminar siendo el verdugo de la UCR. Y lo lamentable es que la UCR no lo advierte. Es que está actuando en contra de su propia historia. Quiere colgarse de cualquiera para ganar las elecciones. Si el radicalismo fuera solo, quizá no gane. Pero preservaría su historia, sus valores, sus ideas. Pero ahora sus dirigentes hacen todo lo contrario a lo que hizo la UCR en sus orígenes. Y que decía: “Que se rompa pero que no se doble. Hoy estamos todos doblados”.

Esto mismo lo aseguró en declaraciones que reproducen medios nacionales: “Creo que con todo lo que vemos que pasa a nivel nacional, la Unión Cívica radical debería pensar si sigue o no en la coalición sino será un simple vagón de cola. El nuestro es un partido con historia y como ya lo dije si sigue dentro de JxC debería encabezar la lista”.

“Yo soy afiliado del partido radical. Mi partido está en una alianza, en Juntos por el Cambio. Yo he hecho públicas mis críticas al mantenimiento de esta alianza”. En tanto, se expresó sin tapujos al momento de referirse al expresidente Macri y su propuesta de “semi-dinamitar todo”: “Es un tilingo. Cuando digo tilingo me refiero a aquellos que opinan con mucha liviandad sobre temas importantes. Sobre temas que además desconocen y creen que son eruditos”.

Cimadevilla continuó: “Un verdadero tilingo. Lo ha demostrado a lo largo de su gestión como Presidente. Creo que estas cosas son las que el radicalismo tendría que empezar a revisar en esta alianza”, finalizó. Las declaraciones se producen a pocas horas de la elección de intendente en Trelew y cuando el senador Ignacio “Nacho” Torres señaló a Jaqueline Caminoa (quien fuera una aliada interna de Cimadevilla tiempo atrás) como “alguien que tiene los pergaminos para ser compañera de fórmula”.

En tanto, también salió fuerte al cruce del exministro Garavano —a quien denunció por haber presuntamente querido “convertir la UFI-AMIA en una unidad de encubrimiento”— que esta semana ante la comisión de Juicio Político contra los jueces de la Corte Suprema lo llamó mentiroso. “Yo declaré en la comisión bajo juramento de decir la verdad. Supongo que habrá terminado esa audiencia y me habrá ido a denunciar por falso testimonio. Es lo que correspondería. Si él entiende que yo mentí bajo juramento, supongo que habrá hecho la denuncia en el tribunal de algún juez amigo de él”. Y cerró: “Garavano era un pobre pelele en el ministerio que ocupaba.”.