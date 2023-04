Laura Fernández es la directora del Registro Civil Centro de la ciudad de Trelew y explicó como vienen trabajando de cara a las elecciones del domingo 16 de abril, haciendo mención a las consecuencias por no emitir el sufragio.

Respecto a los comicios, el movimiento "viene tranquilo, la gente y los que tienen interés en cumplir con los comicios han venido en tiempo y forma a hacer su trámite de documento, cambio de domicilio", comentó la titular del organismo provincial.

"De todas maneras hay muchos que no han recibido el documento en su domicilio por diferentes situaciones, por ahí porque trabajan de mañana y no se han encontrado cuando ha ido el correo a entregarlos, y los mismos se han recepcionado acá en la oficina, acá tenemos varios para entregar por un total de 120 documentos entre mayores y menores. Le pedimos a la gente que se acerque a buscarlos", agregó Fernández.

Aprovechó para indicar también que "vamos a estar trabajando el domingo de 9 a 13 para entrega de documentos justamente para que la gente pueda acercarse a las mesas a votar. Tiene que venir el titular con la constancia o si extravió la misma con algo que acredite su identidad como la licencia de conducir".

Para aquellos que no concurran a votar, puede significar una serie de inconvenientes: “El no ir a votar te genera la multa de 100 pesos y que después no puedas ocupar cargos públicos, no puedas hacer trámites en oficinas públicas y principalmente Registro Civil no pueden sacar documento, pasaporte, porque nosotros tenemos la obligación de hacer ese control cuando venga el ciudadano a partir del lunes 17 a hacer su trámite y verificar que haya votado", sostuvo Laura Fernández.

Además, indicó que se deben acercar con la constancia de no voto, ya que muchos no se encuentran en la ciudad por diferentes motivos que deben justificar en la comisaría más cercana a la que se encuentren.

En cuanto a los extranjeros, Laura Fernández manifestó que "ellos también votan porque son elecciones municipales. Este año se centralizaron cuatro mesas en la escuela 714 para aquellos ciudadanos extranjeros que tengan que emitir el voto".