Presidida por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, se realizó la sesión con un temario acordado entre oficialismo y oposición, que incluyó la Ley de Alcohol Cero, la Ley Lucio, el Fortalecimiento de la Justicia de Santa Fe y el Certificado Único de Discapacidad.

Al comenzar la jornada, se dio entrada a pedidos de acuerdo para cargos diplomáticos, judiciales y la designación de la Directora General de la Agencia Federal de Inteligencia.

La iniciativa que prohíbe la conducción de vehículos a personas que tengan una graduación de alcohol en sangre superior a cero fue aprobada por 48 votos positivos y 9 negativos.

El inicio de los cierres de bloque estuvo a cargo de la senadora por La Rioja, María Clara Vega (Hay Futuro Argentina), quien se dirigió a los familiares de víctimas de alcohol al volante al expresar que "estamos con ellos y seguiremos trabajando por la concientización, adelanto mi voto positivo".

El senador por Salta, Juan Carlos Romero (Cambio Federal), reflexionó que "nuestra misión es encontrar el camino para que no existan nuevas víctimas y no conformarnos con aprobar una ley que no es garantía de la reducción de las muertes ni de resolver este problema".

A su turno, el senador por Jujuy, Guillermo Snopek (Unidad Federal) sostuvo que "no quiero que esta ley, por la premura, los apuros y la falta de debate o de planteos claros deje en desamparo a las víctimas", y luego solicitó una modificación al miembro informante respecto de la cobertura por parte de las aseguradoras.

"Llegamos a aprobar esta ley porque el Estado ha desertado de sus responsabilidades y no da respuestas. Adelanto mi voto positivo de este proyecto como medida ejemplificadora y no de las soluciones de fondo", aclaró el senador por Formosa, Luis Naidenoff (UCR).

Por último, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana), destacó que "hoy estamos tratando un proyecto con un altísimo nivel de consensos que ha atravesado a todos los partidos políticos y no puedo aceptar en silencio que esta ley es demagógica cuando, quienes dicen eso, han construido su carrera política con demagogia punitiva".