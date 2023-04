- Por Lelia Castro -

La historia de hoy tiene un contexto diferente, una experiencia rica en todo sentido, en un paseo por Río Grande a bordo de Tito Leufú Trevelin recorremos imponentes paisajes, donde además de contemplar tremenda belleza, Tito ofrece su calidez humana para recibir y contar historias increíbles, que te atrapan en todo momento. Una experiencia única de principio a fin.

La historia de Tito en la zona comienza alrededor de 1989 cuando llega con su esposa y sus dos hijos a Esquel, Sebastián (quien actualmente está a cargo de Don Chiquino) que en ese momento tenía 5 años y Mariana 2. En cuanto comenzó a recorrer los lagos y ríos se quedó encantado y se hizo amante de la pesca.

A sus 65 años, luego de haber estado 23 al frente del restaurante, decidió dar un paso más y cumplir un nuevo sueño. Al conversar con turistas que llegaban a comer, se dio cuenta que mucha gente hacía su paso por Esquel pero se iba sin conocer gran cantidad de lugares que deberían ser recomendados como imperdibles, como él dice.

“Debería haber un cartel en la entrada de Esquel que diga ‘no se pierdan de conocer…’ y la lista de cosas que no se debería perder un turista”

Entonces, al juntar esto con su pasión por la pesca y la navegación, en 2020 durante la pandemia comenzó a idear este proyecto de la embarcación para llevar gente a conocer estos lugares increíbles como el Río Futaleufú, que según nos cuenta es un río bellísimo que tenemos en el patio de casa y mucha gente de Esquel y Trevelin no lo conoce, que generalmente es visitado por estadounidenses que vienen a pescar, se enamoran de uno de los ríos más hermosos del mundo y vuelven cada año.

“La gente queda fascinada con el río. Yo lo que generalmente les cuento un poco la historia de este río, que tiene mucha historia, una geografía increíble, que nace en una turbina de una represa y todo ese caudal de agua va a un país extranjero, es una cosa rarísima. Está considerado por la gente de NatGeo uno de los ríos más bellos del mundo, en estas características: que es un río glasiofluvial”.

Para ello, comenzó un trabajo de investigación, de estudiar acerca de la historia y la geografía del lugar, de la flora y la fauna, conversar con lugareños, quienes le contaban las leyendas que hay por la zona, y todo lo que pudiera servirle como complemento para que su paseo, además de regalar un deslumbramiento a las retinas, se lleven un poco de contenido del lugar, así como sus historias fantásticas.

“Para hacer este proyecto, porque si bien uno conoce este lugar y lo ama, pero ¿cómo se llaman las montañas? ¿cómo se llaman los cerros o ese río? No sólo de geografía, sino que tuve que aprender de flora, de fauna, enterarme un poquito las aves acuáticas cómo se llaman, por qué hacen lo que hacen”.

Los lugareños también tienen un papel importante en todo este recorrido, como Héctor Garzonio le cuenta una historia de amor y odio muy conocida en el lugar: la leyenda de la mechuda sin cabeza, la cual Tito relata en una parte del trayecto a bordo de la embarcación, entre otras.

Cuenta la leyenda que había un matrimonio chileno que vivía en la zona, él juntaba leña en la montaña y la repartía entre los pobladores, un día al anochecer como no volvía su mujer, que se caracterizaba por portar una cabellera prominente, sale a buscarlo y lo encuentra muerto y al intentar sacarlo un tronco la decapita. Desde ese entonces, los parroquianos dicen verla en las noches de luna llena con un vestido blanco, subiéndose a los caballos de los mismos para que la peinen y le digan cosas bonitas, sino le clava las uñas en la espalda. Realidad o mito (como una excusa para decirles a sus mujeres) ellos creen en esa historia y andan con un peine en el bolsillo.

“Era frecuente que este parroquiano llegara tarde a la casa y la mujer le decía ‘¿te parece bonito?’ y el parroquiano le decía ‘no sabés lo que me pasó, me agarró la mechuda sin cabeza y me tuvo como dos horas parado en el caballo, que no quería salir porque estaba aterrorizado. Decí que me largó, porque sino no sé a qué hora llego, encima mechuda se ve que no la peiné bien y mirá cómo me dejó, me arañó toda la espalda’. Así que tenían la excusa para llegar tarde a la casa con toda la espalda arañada. Una de las leyendas de acá de la zona”.

Al llegar, Tito te invita a su oficina: tres bancos de madera al costado del río, lo cual ya te da un panorama increíble de lo que ese lugar mágico, es como un amor a primera vista. Luego, realiza lo que él llama un bautismo, donde hace probar el agua del río para que la gente sienta el sabor único y la temperatura del agua.

El recorrido comienza en la Estancia La Paz, donde te reciben con una calidez increíble, con una ambientación de lujo.

Cabe destacar que, por las características de la flora autóctona, el paisaje va cambiando a través de las distintas estaciones del año, por lo cual ahora en otoño pueden verse un contraste de colores entre verdes de los pinos, amarillos de los álamos y los rojos de las lengas que hacen que el espectáculo sea aún más maravilloso.

A mitad de recorrido hace un break, donde convida café y tortas fritas caseras, esas que dejan encantados a los turistas, tan particulares y diferentes como las que se comen aquí en el sur. Al regreso, brinda dos opciones de almuerzo: está el gourmet en un cálido ambiente preparado en la Estancia La Paz, y el más campestre con asado criollo patagónico en el quincho de Río al Límite. Ambos en un entorno increíble, rodeados de naturaleza que te atrapa.

Siempre tratando de brindar, más que un servicio, una experiencia que queda grabada en las retinas y los corazones de quienes realizan el paseo. Explicarles y contarles a los turistas lo que ven, y si no sabe algo, informarse para poder responder cuando alguien le pregunte.

“Y yo descubrí con este paseo que la información debe ser cortita y concisa, no sirve de nada llenarlos de fechas y hechos históricos, porque les hacés un lío en la cabeza que después no saben ni qué vieron y se aburren. En cambio, así fue entretenido porque lo vamos charlando, les muestro, sale alguna historia graciosa como ‘la mechuda sin cabeza’”.

Un servicio de calidad y calidez, como cuando estaba a cargo del restaurante de pastas caseras, reconocido ampliamente por vecinos y turistas, que mientras uno se encontraba almorzando o cenando, venía Tito y realizaba de un acto de magia en la propia mesa, generando un valor agregado a las exquisitas pastas caseras y una experiencia única.

Hoy la magia se la regala el paisaje que lo rodea, siendo cada paseo una experiencia única e irrepetible, gracias al entorno que lo acompaña y la posibilidad de observar diversos animales en su entorno natural, como distintos tipos de aves, visones, zorros y demás.

“Hoy vimos una garza de un 1,20m. de altura. Está la garza mora que hasta le pusimos nombre, la denominé ‘Eluney’ porque significa regalo de Dios o regalo del cielo, y se nos aparece y es como que ilumina el lugar, la gente se queda maravillada sacándole fotos”.

En un momento del paseo él dice “empezó la magia, acá aparece mi dinosaurio” al verse un tronco que tiene una forma similar y parece ser un animal prehistórico. Además de los diferentes relatos que va contando a lo largo del trayecto, acerca de la geografía del lugar, su historia y las leyendas que cuentan los lugareños, haciendo en todo momento que sea una experiencia única y que te atrape tanto la inmensidad y belleza como lo interesante de su historia.

Disfruta de cada día en el agua, de ver cómo la gente se queda maravillada en silencio contemplando el paisaje. Nos cuenta historias que ha vivido en sus paseos y también del lugar, como cuando recibió al reconocido periodista Mario Markic, quien realiza programas viajando a lo largo del país.

Tito dice nunca sentirse solo, por más que realice un paseo a solas en el bote, se siente acompañado por todo el paisaje, el maravilloso río, lo define como estar en el paraíso, un lugar donde hay paz, tranquilidad y naturaleza. Se siente afortunado de poder sentarse a tomar unos mates y sacar fotos en ese increíble lugar.

“Y no estás solo, estás con vos mismo. Y uno a veces, depende en el estado que esté anímico o espiritual, es buena compañía de uno mismo, yo siento eso. No me siento mal estando solo, porque estoy conmigo y disfruto a veces estar ese ratito de silencio, porque yo hablo mucho”.

Como reflexión final, nos deja un mensaje muy lindo y muy importante para todos, sobre todo para los jóvenes. Al considerarse una persona que ha caído y se ha levantado muchas veces en la vida, nos dice que cuando tengamos un sueño o una ilusión vayamos por ellos, que no nos quedemos con las ganas o con la duda de qué hubiera sido si lo hacíamos. Hay que arriesgarse y luchar por lo que uno quiere, porque lo peor que puede pasar es que te vaya mal y tengas que empezar de nuevo. El secreto está en hacer las cosas con amor.

“Lo quieras hacer, ya sea un estudio, una profesión, un trabajo, practicar algún deporte para que sea tu medio de vida, bueno hacelo. Lo peor que puede pasar es que tengas que hacer otra cosa y nada más, es eso. Como decía mi abuelo Chiquino ‘no te mueras con la música adentro’”.

Para finalizar, no se puede dejar pasar el agradecimiento especial a la Estancia La Paz por recibirnos tan amablemente y dejarnos realizar esta experiencia, y muy especialmente a Tito Fredes, por la calidez humana y predisposición en todo momento, por regalarnos esta experiencia increíble con estos paisajes maravillosos y esas historias atrapantes. Pueden seguir a Tito en su página de Instagram "Tito Leufú Trevelin".