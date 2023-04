En el final de la semana pasada, María Eugenia Estefanía manifestó sus intenciones de ser precandidata a intendente de Esquel y movilizó la interna radical en la ciudad. Otras personas del partido como Fabiana Vázquez y Herman Torres también habrían mostrado su interés, puertas adentro, y ahora la incertidumbre es si habrá unidad entre todos o competirán en internas.

Ante esta situación, habló el reconocido dirigente radical, Horacio Quinteros, quien también opinó sobre la victoria de Gerardo Merino en Trelew y habló del panorama local y provincial. "No hay que perder el horizonte de gobernar la provincia y muchos más municipios", sostuvo.

En principio, Quinteros se refirió a la elección en Trelew y a los precandidatos de Esquel: "Fue muy auspiciosa la victoria de Gerardo Merino en Trelew, que anticipan las contiendas que se vienen en distintas comunidades. Para el Valle es muy bueno y al tener una región bajo un proyecto común hace que la región se fortalezca. Vamos a tener un muy buen recorrido para lo que viene. Se están definiendo las candidaturas en Esquel y en Trevelin. En Trelew hubo una interna que fortaleció mucho al partido y lo colocó a Gerardo en una situación interesante. En Esquel, tenemos la oficialización de María Eugenia Estefanía y Fabiana Vázquez. En esas charlas comenzarán a transitar. Esperaremos también las definiciones de Fabiana, que tendrá alguna expresión al respecto y algún otro correligionario que puede llegar a aspirar. En este poco tiempo que nos queda, por no tener fechas aunque se habla de fines de junio, hay que seguir trabajando para posicionar los candidatos".

"Las internas tienen una doble realidad. Por un lado pueden movilizar mucho al partido, pero también generan una doble elección en tan poco tiempo. Si tenemos internas, después tenemos elección provincial, después las PASO de Nación y la gente las evalúa de manera negativa. El radicalismo tiene una larga trayectoria en las internas. Cuando no se logran los acuerdos, no está bueno presionar ni hacer acuerdos forzosos porque hay que gobernar después. Si tienen que haber internas y se decide que tiene que ser así, habrá internas. El partido ha sido claro y va a apoyar las decisiones que se tomen en los comité departamentales. Nuestra intención es que los candidatos sean genuinos e impulsados por los correligionarios de cada localidad", agregó Quinteros.

En cuanto a una interna en Juntos por el Cambio con Matías Taccetta, el radical indicó: "Él ha expresado que, en caso de no firmarse el acuerdo a nivel provincial, iría por otro espacio porque no existiría Juntos por el Cambio. Nosotros siempre apostamos fuertemente la posibilidad de que JxC sea una realidad en la provincia. Se viene trabajando desde 2015 para que sea gobierno en la provincia. Siempre hemos estado y apoyado las candidaturas de Gustavo Menna, Nacho Torres. Acompañamos la candidatura de Torres a Senador en su momento y también Ongarato, Pagliaroni, Menna. Lo importante es que estamos todos dentro del espacio, no hay que perder el horizonte de gobernar la provincia y muchos más municipios. Hay que acordarse que, después de cada elección, viene la hora de gobernar".

"Hay tiempo para que todos definan lo que van a hacer. Están oficialmente María Eugenia, Fabiana que está con intenciones, se hablaba de Herman Torres también. Verán cuál es la mejor estrategia para posicionar a uno de ellos. Yo lo dije en la mesa del radicalismo de Esquel, que es imperioso que sea uno solo o una sola la candidata en caso de competir en una interna. No podemos llevar más candidatos porque sería negativo para cualquiera de los que vaya", añadió Quinteros.

En algún momento, su nombre también fue rumor como candidato. "Hay amigos que lo han sugerido. Siempre he estado dispuesto a asumir el compromiso que el partido nos demande y estar en los lugares donde haya que estar. Si tengo que asumir una candidatura lo haré. Queremos aportar mucho también a nivel provincial. Yo no le saco el cuerpo a nada. Hay otros correligionarios que están en mejores posiciones y haremos el aguante en ese aspecto", expresó.

Por otra parte, Quinteros se refirió al poco tiempo de campaña: "Estos plazos aceleran toda la posibilidad. Sabemos que son 90 días las convocatorias y estamos entrando en mayo. Va a dificultar el tiempo referido al clima para desarrollar una campaña. Sabemos que es difícil poder reunirte, movilizarte. Se concentrará fuertemente la campaña en la ciudad y provincialmente tendrá otra organización. Esperamos que se defina el cronograma para tener certezas y habrá que definir fecha de internas. Hay muchas cosas que restan definir y los que están aspirando a ser candidatos deben tener decisiones tomadas".

Sobre el final, dio su opinión sobre la decisión de Sergio Ongarato: "No permitió instalar a un candidato o candidata que esté caminando hace rato. Los correligionarios respetuosos de la decisión del intendente demoraron las decisiones. Se sale en desventaja de los que pretendían una gran campaña. Si bien son personas con proyección y trabajo legislativo, conocimiento, no es lo mismo hacerlo desde un cargo que como candidato. Esto dificultó mucho y va a haber que hacer un gran esfuerzo para estar competitivos en un proceso interno o en las generales".