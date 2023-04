Sin armas y sin palabras: cómo fue el robo de lingotes de oro de un millón de dólares

Los cuatro delincuentes llegaron sin armas. Y no pronunciaron palabra alguna para reducir al personal de seguridad que tenía la misión de custodiar lingotes de oro cuyo valor ronda el millón de dólares. Pasaron los dos puestos y llegaron a la bóveda. Levantaron el botín, lo colocaron en la caja de una camioneta cuatro por cuatro y se fueron por el mismo lugar por donde habían entrado. Ni un rastro. Ni un tiro. Ni una sola frase. Asi fue el robo comando que conmueve a Santa Cruz y que ocurrió en el yacimiento Cap Oeste, cerca de la localidad de Gobernador Gregores.

La empresa damnificada fue la Patagonia Gold y lo que se llevó el grupo comando fue la producción de un mes. Ni una pista a casi dos días del audaz golpe del que, según los guardias de seguridad participaron cuatro personas que actuaron con las caras tapadas por pasamontañas. Cuatro ladrones que sin duda tenían todo estudiado y conocían el lugar. A pesar de las largas distancias que separan a los pueblos en esta región santacruceña, lograron escapar sin dejar rastro y desorientando a las autoridades sobre cuales pudieron ser sus vías de escape.

Tras reducir a los dos puestos de guardia, el grupo hizo estallar la entrada a la bóveda y se encontró con los lingotes. Estaba todo planificado sin duda. Y además, sabían el lugar que pisaban. Por eso las pistas se orientan a quienes pudieron tener alguna vinculación con la empresa. Ahora o en el pasado. “Nadie siquiera imagina que alguien puede planear un golpe semejante en medio del desierto”, graficó uno de los investigadores.

Es que Gregores tiene una sola salida. Y apenas 7 mil habitantes. No caben dudas que este asalto fue planificado con mucho tiempo de antelación y que alguien de los que participó (o ayudó a planearlo) conocía perfectamente el lugar. No solo las instalaciones de la mina sino también de qué manera poder abandonar el lugar en forma rápida y sin que las autoridades tuvieron tiempo se seguirles el rastro. Por otro lado, llamó la atención que ni siquiera llevaran una sola arma por si las cosas se complicaran. Y que solo actuaron ante los custodios por señas, sin pronunciar palabra alguna, según los primeros testimonios de los encargados de seguridad del yacimiento. Tal vez, otra estrategia para no ser reconocidos.

Si bien aún no hay un comunicado oficial de la empresa se estima que en la bóveda estaba guardada la producción de todo un mes. Un dato que también sabían los asaltantes. El oro, baluado en un millón de dólares, iba a ser transportado fuera de la mina el mismo lunes en horas del mediodía.

Pero los asaltantes se adelantaron porque evidentemente también contaban con ese dato. “No es difícil imaginar que alguno de los involucrados tiene o tuvo algo que ver con la empresa”, dice la policía. Pero, por ahora, se los tragó la tierra.

Hay que recordar que no es la primera vez que la empresa sufre un robo de esta naturaleza, aunque la anterior no fue de tanto valor y además, pronto fue esclarecido. Fue en julio de 2019. Dos empleados de seguridad de uno de los yacimientos mineros de Patagonia Gold fueron los responsables del robo de un lingote de oro que se denomina “bullion doré” y que pesaba entre 10 y 12 kilos. El robo fue denunciado por otros trabajadores de la empresa y la investigación fue rápida. A los pocos días, la justicia ordenó allanamientos en las habitaciones de los sospechosos. Y en una de ellas se encontró el lingote. El empleado dormía tranquilamente cuando llegó la policía y poco después fue detenido su cómplice. Claro que este antecedente nada tuvo que ver con lo que ocurrió este lunes a la madrugada. No hay duda que quienes se llevaron un millón de dólares en lingotes estaban mejor preparados. Y por ahora, no hay rastro alguno de ellos.