Por Carlos Guajardo

Decir que “el 70 por ciento de Trelew no lo votó a Merino”, no solo es una falla matemática. También es conceptual y de respeto. La frase pertenece a un encumbrado intendente justicialista-kirchnerista de Chubut que encontró la manera de alejarse de la autocrítica necesaria que debe hacerse tras la derrota estrepitosa del domingo pasado. En realidad, las elecciones se ganan hasta por un voto de acuerdo a las leyes que actualmente rigen en la provincia. Y sacar porcentajes para no reconocer un hartazgo y una mala gestión, la única consecuencia que puede traer es más derrotas.

En realidad, y si nos ajustamos a la evaluación del dirigente, Merino obtuvo el 32 por ciento del 65 por ciento de la gente que votó. Entonces, la cuenta es fácil: el candidato de Juntos por el Cambio recibió el apoyo del 50 por ciento del electorado que fue a las urnas.

Más allá de este comienzo matemático, la realidad es que aquel que pierde no debe dedicarse a entender que “perdió por poco”. Lo mejor que le podría pasar al PJ-K en este momento es hacer una autocrítica profunda sobre todo por su falta de un liderazgo fuerte que fuese capaz de capear este temporal y llegar a las generales con alguna chance.

Desde la desaparición física de Mario Das Neves, es evidente que el partido que gobernó la provincia en los últimos 20 años, aún en sus distintas versiones, no encontró quien le haga colocar a todos los pies dentro del plato. Habría más de una decena de ejemplos. Desde la atrevida posición de Maderna de lanzarse como precandidato a gobernador de la mano de un dirigente reprobado por la mayor parte de la comunidad como lo es Juan Grabois hasta la versión nacida en Comodoro Rivadavia de una posible dupla Luque-Biss, pasó de todo.

Menos lo que tenía que pasar: la búsqueda no de una “juntada” sino de la elaboración de un proyecto conjunto capaz de seducir a la comunidad de Chubut para que el PJ siga conduciendo los destinos de la provincia. Trelew fue el primer ejemplo. Pero también hay que mirar hacia afuera. El resultado de Neuquén donde la gente demostró su hartazgo después de 60 de un gobierno del mismo color, es también una consecuencia que no se debe pasar de largo.

Por eso, cada vez más se piensa en lo positivo que pueden resultar las alternancias. Tal vez no de ideologías pero si de hombre y mujeres. Entronizarse en el poder trae algunas consecuencias que, aunque con lentitud, la sociedad comienza a identificar. Hoy, lejos de evaluar los por qué de esta primera derrota en Trelew, los dirigentes hacen números. Habrá que recordarles aquello que en política “dos más dos no son cuatro”. Deberían saberlo de memoria. En el pueblo de Luis, recibió el primer cachetazo que algunos no esperaban. Pero la verdad es que la victoria de Merino no fue ninguna sorpresa. El justicialismo fue fracturado en 5, hasta con algunos dirigentes que en su desesperación por participar metieron la mano en una bolsa y sacaron un papel con el nombre de un partido al que iban a representar.

Y lo que es peor, ahora comenzó una pelea para saber primero quien se convierte en conductor, antes de pensar en reunirse para tratar de elaborar propuestas y provocar la unidad. Esto hoy, aparece más que difícil. El camino para Juntos por el Cambio, al menos en Chubut parece estar allanado con vistas a las elecciones generales. Salvo que alguien del PJ despierte de la modorra y se de cuenta que nada es eterno. Que todo tiene un final. Y otra cosa: que la decisión de la gente es sagrada. Aunque sea por medio voto.