La ministra de Salud de Chubut, Miryám Monasterolo, se encuentra en la ciudad de Esquel para mantener reuniones con el equipo directivo del Hospital Zonal Esquel, autoridades municipales y trabajadores de la Salud.

En este marco, dialogó con la prensa y se refirió al funcionamiento de los servicios de Neonatología y Pediatría, y desmintió que médicos de guardia se encuentren atendiendo a niños.

"En ningún momento los médicos de guardia atendieron a niños. La mayoría nos han manifestado que nos son generalistas y no cuentan con la experiencia necesaria para poder hacerlo; algunos son emergentólogos, clínicos y otros no tienen especialidades. Los generalistas hace mucho que no atienden niños y es comprensible", justificó.

En este marco, la ministra aseguró que en la guardia pediátrica atienden dos médicos las 24 horas y que se incorporará un pediatra más para "acompañar el nacimiento de los bebés para reforzar el trabajo de los neonatólogos".

Confirmó que en junio y noviembre se sumarán dos médicas especialistas en neonatología, y no descartó la incorporación de una tercera.

"Lo importante es que la comunidad sepa que el Hospital está funcionando, hay atención a la mañana y tarde, hay un equipo de trabajo maravilloso en todos los servicios y un equipo de dirección que en ningún momento hará abandono de pacientes y los dejará sin respuestas", afirmó.

"Esquel es el hospital de referencia de 14 hospitales. Para nosotros es un lugar estratégico que vamos estar acompañando y que sabemos que quedó chico, tanto en infraestructura como en recursos humanos. Desde diciembre hasta hoy hemos incorporado más de 45 profesionales y más de 95 profesionales en todo el Área Programática, reforzando los hospitales rurales y subzonales", señaló.

También destacó la labor de los equipos itinerantes de profesionales que recorren las localidades y comunas rurales.

"Me parece bastante irrespetuoso alarmar a la población o decir que estamos en las mismas condiciones que en Tecka para la atención de partos. Acá están las condiciones para una maternidad segura hoy de baja complejidad , pero estamos en condiciones de recibirlos de la mejor manera", resaltó.