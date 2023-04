Según se informó desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, “minutos pasados de la 1:00 de la madrugada de este martes, se recibe una denuncia de incendio de una casa en Barrio Eco Aldea, jurisdicción de Lago Puelo”.

“Rápidamente se realizó toque de sirena convocando al personal y se despacharon dos dotaciones hacia el lugar” indicaron, señalando que “al llegar se constató que se trataba de tres estructuras incendiándose en su totalidad en dos terrenos diferentes, por lo que se procedió a desplegar dos líneas y a trabajar en la extinción”.

En la emergencia también se hicieron presente Bomberos Voluntarios de Lago Puelo y la Brigada de Las Golondrinas quienes quedaron realizando las últimas tareas de extinción. También intervino Policía y Tránsito municipal de Lago Puelo.

Según el reporte policial, algunos vecinos manifestaron que no observaron quienes incendiaron las viviendas y expresaron que no escucharon disparos de arma de fuego. Los dueños de las viviendas quemadas no se hallaban en el lugar desde hace varios días. (InfoChucao)